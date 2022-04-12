نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء 1443 عبر بوابة التجنيد الموحد في المقال التالي
طريقة تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء 1443، حيث يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت وذلك لأن يقومون بالتقديم في الوظائف التي قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عنها في الفترة الأخيرة.
وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء 1443
قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر مجموعة متنوعة من الوظائف لكل من الرجال والنساء علي رتبة جندي وجندي أول ورقيب ووكيل رقيب، وقد أوضحت الوزارة بإن تم فتح باب التقديم بداية من يوم التاسع من رمضان 1443 ويتم التقديم علي موقع بوابة التجنيد الموحد.
شروط التقديم في وزارة الدفاع
قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بوضع العديد من الشروط التي لابد من توافرها للتقديم في الوظائف لكل من الرجال والنساء وهي تكون كالأتي:-
- إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.
- يجب إن يكون من أبويين سعوديين الجنسية.
- يشترط إن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة.
- ينبغي إن يكون حسن السير والسلوك وغير مسجل علية أي من الأحكام القضائية.
- يجب تناسب طول المتقدم مع وزنة.
- إن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
- يشترط إن لا يكون قد تم فصلة من الكليات العسكرية أو الوظائف من قبل.
- إجتياز اختبار القبول والاختبارات الرياضية.
خطوات تقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء 1443
يتم التقديم إلكترونياً على تلك الوظائف من خلال موقع بوابة التجنيد الموحد، حيث إن ذلك يتم من خلال أجراء المتقدم عدة خطوات نعرضها لكم في السطور التالية:-
- الأنتقال إلى موقع بوابة التجنيد الموحد على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق بيانات النفاذ الوطني.
- بعد ذلك اختيار التسجيل في الوظائف.
- تقوم باختيار الوظيفة المتقدم عليها.
- بعد ذلك تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية.
- تكتب البيانات الشخصية من تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.
- إدخال عنوان الإقامة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط علي زر التقديم الموجود بالأسفل.
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