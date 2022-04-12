طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية وطريقة تقديم طلب اعفاء من قرض الراجحي

طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية وشروط الاعفاء من سداد قرض الراجحي والذى يكثر فيه الخير وإخراج الزكاة والتصدق على الفقراء والمساكين واحد اهم واكبر المؤسسات الخيرية التي تقدم الدعم وترعي الايتام والارامل فى المملكة هي مؤسسة الراجحي الخيرية والتي أسسها رجل الاعمال الراحل عبدالعزيز الراجحي وتعيل الكثير من الفقراء وتقوم بتسديد الديون وعدم التعليم للفقراء وتقديم الدعم الصحي وبناء المساجد وكذلك دعم الشركات الصغيرة والاهم تقديم الدعم المالي الغير قابل للاسترداد وهناك شروط طلب مساعدة من مؤسسة الراجحي الخيرية وخطوات تسجيل مؤسسة الراجحي الخيرية لطلب المساعدة المالية من الراجحي الخيرية 1443.

طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الراجحي الخيرية

الدخول الى رابط مؤسسة الراجحي الخيرية الرسمي.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

وبعدها يتم كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

أيضا يجب الضغط على خيار المنح الموجود فى القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على تقديم طلب.

وبعد ذلك كتابة البيانات التي تدعم طلب الحصول على مساعدة مالية من الراجحي الخيرية.

وأيضا يجب ان تقوم بطلب الرقم المرجعي بعد تقديم طلب الحصول على مساعدة من مؤسسة الراجحي وذلك من اجل متابعة الطلب.

ويجب التأكد من صحة البيانات وأيضا التأكد من بيانات التواصل التي سيصلك رد طلب المساعدة عليها.

كيفية التواصل مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية

طرق التواصل مع مؤسسة الراجحي الخيرية والتي تقدم الدعم المالي للمحتاجين والايتام والارامل ويمكن التواصل معها عن طريق الهاتف او البريد الالكتروني او من خلال البرقيات البريدية التالية:

رقم التواصل مع مؤسسة الراجحي الخيرية 00966112220053.

البريد الالكتروني لمؤسسة الراجحي الخيرية [email protected]

او البريد الاخر [email protected]/ar/contact.

كذلك العنوان البريدي لمؤسسة الراجحي الخيرية ص ب 95 – 4729 الرياض 13311.

طريقة تقديم طلب اعفاء من قرض الراجحي