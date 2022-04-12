رابط وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.. وشروط التقديم

التسجيل فى الضمان الإجتماعي المطور، يبحث الكثير عن طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور بعدما أتاحت الحكومة السعودية هذا البرنامج لدعم الأسر الأشد احتياجا من أجل تحقيق الحماية المجتمعية وتأمين حياة كريمة لهم تجعلهم يستطيعوا توفير احتياجاهم المعيشية والمساعدة على البحث عن فرصة عمل لمن هم قادرون على العمل من خلال برامج التأهيل والتدريب الذي يوفرها لهم برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد منذ شهر نوفمبر عام 2021 وأتاحت الفرصة أمام جميع مواطني المملكة الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التسجيل وهم فى منازلهم من خلال منصة الحماية الاجتماعية، وفى الأتي سنتعرف على كيفية التسجيل فى موقع الضمان الاجتماعي وما هى الشروط الواجبة للاستحقاق وكافة التفاصيل المتعلقة بها فى السطور التالية.

طريقة التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لجميع الراغبين من الاستفادة والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بكل سهولة من خلال التسجيل على الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية” من الواجهة الرئيسية.

اختر تبويب “الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

ادخل رقم الهوية ورقم المرور ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة التي تظهر أمامك.

قم بإدخال الرمز المرئي الذي يوجد فى الصورة أمامك، ثم الضغط على كلمة “تسجيل”.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية على الجوال بها رمز تحقق قم بإدخاله ثم انقر على “تأكيد”.

بذلك قد تكون أتممت عملية تسجيل الدخول إلى الموقع.

بعد ذلك اختر قائمة الخدمات الإلكترونية ثم معاش الضمان.

قم بقراءة جميع الشروط والأحكام ثم قم باختيار مكتب الضمان الاجتماعي واختر الفئة.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة وقم بإرفاق الأوراق المطلوبة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على “تقديم الطلب”.

احتفظ برقم الضمان الاجتماعي لكى تتمكن من الاستعلام عن الضمان بعض ذلك.

شروط التسجيل فى الضمان الاجتماعي