نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم اقساط الجوال من STC وطريقة التقديم الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم اقساط الجوال من STC وما هي أحدث طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات في المملكة العربية السعودية؟ إذ أن تقسيط ايفون stc 13 أصبح من أكثر من يبحث عنه الكثير، وذلك يرجع إلى أنه واحد من أفضل الجوالات في السوق خلال الفترة الحالية، ولكن مع ارتفاع الأسعار قد لا يكون المواطن قادرًا على الشراء بسعر الكاش من خلال المنافذ، وهنا يمكن تقسيط جوالات stc ايفون 13 أو أي نوع من الأنواع الأخرى، وسوف نتعرف على كيف اعرف اني استحق جوال من stc بالتفصيل كما وفرنا لكم طريقة تفعيل الشريحة الالكترونية stc .

كم اقساط الجوال من STC

قيمة الأقساط تعتمد على نوع الباقة التي قام العميل بالاشتراك فيها من خلال شركة الاتصالات السعودية، أي أنه لا يتم تحديد قسط واحد سار على جميع الجوالات، ولكن لا بد من اختيار نوع الجوال أولًا ثم التعرف على كم اقساط الجوال من STC وذلك وفق الخطط الشهرية للأقساط بالاشتراك مع كوارا للتمويل كما يلي:

في حال كانت قيمة الجهاز الذكي الذي تريد الحصول عليه لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي، فإن قيمة الأقساط ستكون 560 ريال سعودي إن كنت تريد التقسيط على فترة ستة أشهر، بينما عام تقل القيمة لتصل إلى 310 ريال سعودي.

وعندما تكون تكلفة الأجهزة أربعة آلاف ريال سعودي، فإن الدفعات الشهرية على مدار ست أشهر ستكون 747 ريال سعودي، وعلى مدار عام واحد ستكون 413 ريال سعودي.

وإن كنت تريد واحد من الجوالات الذكية العالية، مثل أجهزة سامسونج أو أجهزة أيفون وبلغت قيمة الجوال سبعة آلاف ريال سعودي، فإن التقسيط سيكون على مدار ستة أشهر بقيمة قسط شهرية 1307 ريال سعودي، بينما في حال التقسيط على مدار عام فقيمة القسط ستكون 723 ريال سعودي.

تقسيط جوالات stc وكوارا للتمويل

ويمكن أن يتم الحصول على واحد من الأجهزة الذكية من خلال تعبئة النموذج المتوفر عن طريق شركة كوارا للتمويل، بحد أقصى للتمويل ثلاثين ألف ريال سعودي، وذلك كما يلي:

ثم يتم البدء في إدخال البيانات داخل النموذج، كما يمكن استبدال الطريقة الإلكترونية للتقديم بزيارة واحد من فروع الشركة في المملكة السعودية.