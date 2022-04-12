نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيا الجبر في رمضان علي سيارات كيا 2022 ومعرفه سيارات العروض بالأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا الجبر في رمضان من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها والإعلان عنها في خلال هذه الأيام بمناسبه شهر رمضان المبارك. كما تم الإعلان عن العروض الجديدة عبر الصفحة الرسمية لشركه كيا الجبر علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الحديثة في تلك الأيام. والتي تناسب جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة والتي من أهمها. عروض رمضان من موتري شوب في أبريل 2022 ومعرفه أسعار السيارات والخصومات الحصرية. كما تم الإعلان أيضا عن عروض هافال في رمضان من مصرف الراجحي ومعرفه سيارات العروض بالأسعار الحالية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة بهم. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح كيفيه وطرق التواصل مع الشركة للحصول علي العروض.

عروض كيا الجبر في رمضان

أعلنت شركه كيا الجبر عن إطلاقها لمجموعه من العروض الجديدة علي السيارات. والتي من أهمها عروض كيا الجبر في رمضان التي تناسب جميع المواطنين من حيث الأقساط والدفعة الأولي للسياره. كما أعلنت الشركة أيضا عن ميعاد بدء عروضها الجديدة والتي تبدأ من 1 أبريل 2022 وتنتهي في 30 أبريل 2022.

عروض كيا 2022

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتهم العروض بالأقساط الخاصة بهم. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية:

سونيت 2022 أل اكس بقسط شهري 1008 ريال وبمبلغ للدفعه الأولي 7354 ريال وعلي فتره سداد 60 شهر.

سيلتوس 2022 أل اكس بقسط شهري 1069 ريال وبمبلغ للدفعه الأولي 8309 ريال وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيا K5 2022 أل اكس بقسط شهري 1260 ريال وبمبلغ للدفعه الأولي 9792 ريال وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض كيا 2022

كما تم الإعلان أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض كيا الجبر في رمضان الجديدة. وذلك عن طريق زياره احد فروع شركه عبد اللطيف جميل الموجودة في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي رقم مبيعات الشركة وهو 920014200 وبعدها سوف يقومون بالرد عليكم والتواصل معكم لاستكمال باقي الجراءات لاستلام السيارة.