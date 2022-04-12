نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معونة مكرمة رمضان الملكية “متى الموعد” بأمر خادم الحرمين لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يصدر الملك سلمان توجيهاته كل عام في هذا التوقيت بصرف مكرمة الضمان الملكية في رمضان، ويقوم على الفور الوزير “أحمد الراجحي” وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، بتحديد المستفيدين من المكرمة الملكية وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لاستحقاق معونة الملك سلمان لشهر رمضان من كل عام، ويُذكر أنه في الثامن من شهر رمضان من العام الماضي أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهاته بتخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وذلك كإعانة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، هذا وقد استفاد من المكرمة الملكية في العام الماضي ملايين من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي، هذا وقد قدم وزير الموارد البشرية شكره بأسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على الإعانة السخية لمستفيدي الضمان الاجتماعي التي وجهها الملك سلمان لعملاء الضمان بوزارة الموارد البشرية العام الماضي.

صرف معونة مكرمة رمضان الملكية “متى الموعد” بأمر خادم الحرمين لمستفيدي الضمان

ومن الجدير بالذكر صدور أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص صرف مكرمة رمضان في النصف الأول من الشهر الكريم، لذلك فمن المتوقع إصدار الأمر الملكي بتخصيص المبالع اللازمة لصرف المكرمة الملكية خلال أيام قليلة وربما ساعات.

مقدار مكرمة الضمان الملكية التي تم صرفها العام الماضي

المستقل كفرد يسكن بمفرده: 1000 ريال.

عائل الأسرة: 1000 ريال.

التابع: 500 ريال.

الحد الأقصى لكل أسرة مهما زاد عدد أفرادها 3000 ريال.

لذلك يترقب مستفيدي ومستحقي دعم وزارة الموارد البشرية صدور الأمر الملكي هذا العام، وهو الخاص بصرف مكرمة الضمان الملكية، ومن المتوقع زيادة المبالغ التي سيتم تخصيصها لمعونة رمضان هذا العام، مما سيعود بارتفاع وزيادة قيمة المكرمة الملكية للعائل والتابع،وكذلك يُتوقع زيادة أعداد المستفيدين من معونة سلمان عن العام الماضي، وذلك يرجع لزيادة أعداد من شملهم الضمان الاجتماعي بالمقارنة بأعدادهم العام الماضي، وذلك بعد تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

هذا ودائما ما يؤكد “أحمد الراجحي” بحرص خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” على توفير حياة كريمة للمواطنين الأشد حاجة من محدودي الدخل وتلبية متطلبات أصحاب الحاجات، خاصة الأرامل والمُطلقات وكافلي الأيتام، وذلك عن طريق إصدار أوامر بإعانات سخية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

صرف معونة مكرمة رمضان بأمر ملكي لمستفيدي الضمان الاجتماعي “متى الموعد”

وتجدر الإشارة إلى أن إعانة ومكرمة رمضان الملكية لمستفيدي وعملاء الضمان الاجتماعي تصدر كل عام بالأمر الملكي من”خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” ويستفيد من مكرمة الضمان الملكية هذه المتمتعين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويسعى القائمون على أمر المملكة بالعمل على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وذلك لضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لهم، خاصة تلك الفئات الأولى بالرعاية والتي تستحق دعم الحكومة.

شروط الحصول على مكرمة الضمان الملكية حسب استيفاء شرط أهلية الضمان

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي

العاطلين الباحثين عن عمل والمطلقات والأرامل ومن يعول أيتام.

ذوي الإعاقة والأيتام “برنامج التأهيل الشامل.

مشمولي برنامج حساب المواطن.

المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي

من قام بتحديث البيانات وانطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق.

عدم امتلاك المستفيد سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

يُشترط الإقامة الدائمة لمستفيد المكرمة الملكية بالمملكة.

وثيقة إثبات الإقامة داخل المملكة خلال الثلاث أشهر الماضية قبل موعد صرف المنحة الملكية.

عدم امتلاك المستفيد سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

ألا يزيد الراتب الشهري للفرد عن 3000 ريال.

جهود الحكومة السعودية والمؤسسات الخيرية في تقديم برامج الدعم في جميع المجالات

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية، هذا ومن المتوقع سخاء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

معونة رمضان تصدر تحت مسمى مُكرمة الضمان الملكية، وهي عبارة عن مساعدة مقطوعة تُصرف مرة واحدة كل عام في شهر رمضان المبارك، ويقوم بتنظيم صرفها وزارة الموارد البشرية، ونظر للظروف الراهنة التي ألمت بفئات عديدة تأثرت قدرتهم الشرائية بسبب التضخم وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية، تترقب تلك الفئات بمد الأيادي البيضاء لهم لمساعداتهم على استكمال حياتهم المعيشية.