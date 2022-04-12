الموارد البشرية نهاية دوام رمضان 2022 للموظفين بالقطاعين العام والخاص بالمملكة

نهاية دوام رمضان 2022 وفق قانون العمل السعودي بعد التعدي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومع تقدم أيام شهر رمضان 1443 يزداد البحث من قبل موظفي القطاعين بالمملكة عن موعد نهاية دوام رمضان 1443 للموظفين وبدء إجازة عيد الفطر 1443 فوفق تقويم الهجري للعام 1443 يبدأ عيد الفطر المبارك يوم الأحد 1 مايو 2022 أو يوم الإثنين 2 مايو 2022 بعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1443 وبناء عليه فمن المؤكد وفق قانون العمل السعودي بعد تعديل بنوده العام الماضي الخاصة بإجازات العاملين فستبدأ الإجازة بالقطاع الحكومي يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443الموافق 26 أبريل 2022، وبالقطاع الخاص يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 ومن المنتظر البيان الرسمي لوزارة الموارد البشرية بالسعودية للتأكيد.

موعد نهاية دوام رمضان 2022 للموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي

إضافة لما سبق فوفق قانون العمل السعودي نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فان نهاية دوام رمضان 1443 للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث عدد أيام الإجازة ومن حيث موعد البدء من آخر يوم دوام في رمضان 1443 كالتالي:

أولًا إجازة نهاية دوام رمضان 2022 القطاع الحكومي والعام ستبدأ يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443 الموافق 26 أبريل 2022، ولمدة 10 أيام أي تنتهي بعد إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 5 من شهر شوال 1443 الموافق 6 شهر مايو 2022. كذلك ستبدأ إجازة القطاع الخاص بالمملكة يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل 2022 ولمدة 4 أيام أي تنتهي بعد عيد الفطر المبارك، يوم الخميس الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.

متى آخر يوم في دوام رمضان 2022 للعاملين بالبنوك في المملكة العربية السعودية

وبالنسبة للبنوك السعودية كما أعلنتها من قبل وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية على تويتر فبمشيئة الله سيستمر العمل فيها خلال شهر رمضان حتى يوم الأحد 30 شهر رمضان 1443 الموافق 1 مايو 2022 وستظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين والقائمين على أراضي المملكة حتى آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2022 وعن العودة للعمل ستكون مثلها مثل القطاع الخاص يوم الخميس الموافق يوم 4 من شهر شوال 1443 الموافق 5 شهر مايو 2022.