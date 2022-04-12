نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء جوال من stc بدون فوائد وآلية الاستبدال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شراء جوال من stc سواء من خلال برنامج استبدال الأجهزة الذكية أو من خلال الحصول على جوال ذكي حديث بعد القبول في برامج تقسيط جوالات stc ايفون 13 أو أنواع مختلفة أخرى من الجوالات، وقد وفرت شركة الاتصالات السعودية عدد من البرامج وشاركت العديد من البنوك وشركات التمويل أيضًا في تقديم عروض stc للاجهزة الذكية أقساط لهذا يسأل المواطنين ماهي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني stc في السعودية وسوف نقدم كافة تفاصيل طريقة شراء جوال من stc.

طريقة شراء جوال من stc

طرح العديد من العملاء في السعودية عدد كبير من الأسئلة التي تخص برامج التقسيط من خلال شركة الاتصالات السعودية، فأما عن كيف اطلب جوال من stc أقساط بالمملكة فهي كما يلي:

زيارة موقع شركة الاتصالات السعودية.

ثم الدخول إلى برامج التقسيط أو الأجهزة الذكية.

ثم الاطلاع على الشروط والأحكام.

اختيار أحد البرامج من بين البرامج المتوفرة في الموقع.

بعد إتمام العملية يتم تقديم الطلب من خلال نماذج التقديم الإلكتروني على تقسيط جوالات الاتصالات السعودية.

عند توافر كافة الشروط سيتم قبولك ويتم زيارة واحد من فروع الشركة لاستلام الجوال والتوقيع على العقود وقبول الشروط.

برامج استبدال الأجهزة الذكية stc

ومن بين البرامج المميزة هو برنامج استبدال الأجهزة الذكية stc ولكن من أجل الاشتراك به ينبغي توافر عدد من الشروط، ومن أهمها ضرورة زيارة أحد المعارض التابعة للشركة، وعند زيارة موقع استبدال الأجهزة الاتصالات السعودية الإلكتروني ستتعرف على تلك المعارض.

كما أكدت الشركة أن العملاء ليس لهم الأحقية في الحصول على الجوال القديم مرة ثانية عند القبول في برامج الاستبدال، أو الحصول على ثمنه، أي أنه لا يتم بيع الجوال لدى الشركة، فقط الاستبدال وهو برنامج ساري على بعض الأجهزة وليس جميعها.

تقسيط جوالات stc بدون فوائد

وأعلنت الشركة أيضًا عن وجود مجموعة من برامج تقسيط الأجهزة الذكية الاتصالات السعودية بقسط شهري ميسر للغاية، بالإضافة إلى أن التقسيط بدون فوائد، ولكن ذلك سيكون بالتعاون مع بعض البنوك، وعلى رأسها بنك الرياض السعودي ومصرف الراجحي والبنك الأهلي أيضًا، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر الاتصال على رقم 900.