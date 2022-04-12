نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة تأمين سيارتي بمنصة تكافل الراجحي alrajhitakaful في المقال التالي
طباعة تأمين سيارتي، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن خطوات طباعة تأمين السيارة التابعة لكل شخص من خلال منصة تكافل الراجحي، حيث تعد منصة تكافل الراجحي من المنصات التأمينية التي تقدم عدة وثائق تأمينية لعدد من فئات المجتمع السعودي سواء كان تأمين صحي أو تأمين منشآت أو تأمين سيارات وغيرها من الفئات التأمينية الأخري، وتقدم منصة تكافل الراجحي خدمات عديدة لمستفيديها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها لتوفير الوقت والجهد الخاص بكل مستفيد حتي لا يتم الذهاب إلى مقرات عمل الشركة، وسوف نوضح لكم طريقة طباعة تأمين سيارتي بمنصة تكافل الراجحي.
تجديد تأمين السيارة تكافل الراجحي
يمكن لكل عميل أن يقوم بتجديد وثيقة تكافل الراجحي من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بتكافل الراجحي، حيث تقدم المنصة خدمة التجديد السنوي لتأمين السيارة أو بأي مدة متعاقد عليها كل عميل من خلال المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- بتطلب الأمر الدخول إلى منصة تكافل من أجل تجديد السيارة من الرابط التالي: تسجيل دخول.
- التوجه للدخول إلى تبويب (تجديداتي) من أسفل الصفحة.
- يجب أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص المالك.
- ثم كتابة الرمز المرئي الموضح في الصورة.
- ثم التوجه للضغط على تبويب (بحث).
- تقوم المنصة بعرض صفحة التجديد الخاصة بكل شخص على أن يقوم الشخص بتحديد مدة التجديد ودفع الرسوم الخاصة وفق وسائل الدفع المتوفرة بالمنصة.
طباعة تأمين سيارتي بمنصة تكافل
كيف اطبع تامين سيارتي هي واحدة من استعلامات العملاء التابعين لتكافل الراجحي، حيث تتم الطباعة بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالي:
- الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية بمنصة تكافل الراجحي.
- النقر على خدمة طباعة الوثيقة.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة الطباعة الخاصة بشهادة التأمين، ثم إدخال البيانات المطلوبة من جانب المنصة.
- تحديد البحث عن الوثيقة من خلال النقر على المعلومات التالية (رقم وثيقة التأمين، الرقم التسلسلي للاستمارة، وعبر رقم البطاقة الجمركية المحددة لكل شخص).
- ثم إدراج باقي التفاصيل التي تخص الاستعلام عن الخدمة.
- إدخال الرمز المرئي في المكان المحدد لذلك ثم النقر علي بحث.
- سوف تظهر الوثيقة التي يتم الاستعلام عنها.
- طباعة الوثيقة بواسطة النقر على زر طباعة.
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