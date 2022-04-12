خطوات الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم السجل المدني 1443

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم السجل المدني 1443، يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يقوم بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت مجموعة متنوعة من المواطنين في المملكة الذين حاصلين على قروض من بنك التسليف السعودي وذلك لأن يقومون بالاستفسار عن الإعفاء من سداد القرض الذي يقدمة البنك للمواطنين.

إعفاء بنك التسليف 1443

يطلق علية أيضاً بنك التنمية الاجتماعية وهو أحد البنوك التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويقدم هذا البنك للمواطنين في المملكة العربية السعودية مجموعة من القروض بدون فوائد من البنك وأيضاً يقدم البنك إعفاء من سداد أقساط القروض للمواطنين الغير قادرين على سداد قسط البنك ويقدم لهم مجموعة من الخدمات الإلكترونية.

شروط قروض بنك التسليف

وضع بنك التسليف السعودي مجموعة متنوعة من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك من أجل التقديم على قروض البنك حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:-

يشترط إن يكون المستفيد من القرض مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يجب إن يكون المتقدم للحصول على القرض لا يقل عمرة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

يشترط إن لا يكون مدين بقروض لبنك التسليف أو قروض أخري.

أذا كان القرض لترميم المنزل يجب إن لا يكون المنزل قد مر على ترميمة خمسة سنوات.

يشترط إن يقدم كافة اثباتات السداد للبنك.

توافر الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض من البنك.

الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف برقم السجل المدني 1443

يمكن الاستعلام عن إعفاء القروض من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-