نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 للضمان الإجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان من جانب المواطنين السعوديين على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد أمر الملك سلمان بمساعدة الأسر الأكثر الإحتياجاً بمبلغ مالي يًسمى المكرمة الملكية مع بداية شهر رمضان كل عام جديد لتحمل الأعباء المادية عنهم في هذا الشهر المبارك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ومنذ بداية الشهر المبارك وقد كثرت الأخبار المتعلقة بهذه المكرمة عن موعد نزولها وقيمتها وشروطها التي لا بد من توفرها في المواطنين المتقدمين لقبولهم والإستفادة من المساعدات المادية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم الموعد الرسمي لنزول المكرمة الملكية وأبرز شروط التقديم فيها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في الضمان الإجتماعي، فتابعونا.

موعد صرف المكرمة الملكية

تكثر الأخبار المتعلقة بمكرمة الملك سلمان على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، ونوضح لكم الآن قيمة المبالغ المادية التي يحصل عليها المتقدمين إليها، ومن الجدير بالذكر أنالأسرة السعودية المكونة من فرد واحد تستفيد بمبغ 1000 ريال سعودي أما التي تتكون من فردين تستفيد ب 155 ريال سعودي والمكونة من 3 أفراد تستفيد ب 2000 ريال سعودي، وبالنسبة لأخبار موعد نزول المكرمة الملكية فإنه حتى الآن لم بتم تحديد موعد رسمي لنزول المكرمة الملكية.

شروط المكرمة الملكية

هناك عدة شروط لا بد من توفرها في المتقدمين للحصول على مبالغ المكرمة الملكية، وقد تم وضع هذه الشروط حتى يتم التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي:

الشرط الأول أن يكون المواطن المتقدم لديه الجنسية السعودية.

ثانياً لا يزيد ما يتقاضاه شهرياً عن 3 ألاف ريال سعودي.

ثالثاً عدم امتلاكه لأي أملاك.

وبتوفر هذه الشروط يكون المواطن السعودي مؤهل للتقديم إلى مكرمة الملك سلمان والحصول على المساعدات المادية

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمكرمة الملك سلمان لشهر رمضان المبارك، ولأي استفسار بخصوص موضوع المقال يُمكنكم مراسلتنا والتواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن خلال ساعات