التسجيل فى الإسكان التنموي للحصول وحدات سكنية للأسر الفقيرة 1443 والأكثر احتياجاً والتي لا تقدر على توفير السكن الملائم بسبب الظروف المعيشية وكذلك شروط الحصول على وحدة سكنية فى الإسكان التنموي فى مبادرة الملك سلمان عن طريق تنفيذ مخطط رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لزيادة العمل التطوعي فى تنمية الوطن والارتقاء بخدماته والهدف هو توفير الحياة الكريمة للأسر الفيرة والاشد احتياجاً والمشمولين فى الضمان الاجتماعي فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذين لديهم طلبات مكتملة الشروط فى بوابة الدعم السكنى إسكان ويستحقون الحصول على سكن ملائم لهم ولذويهم من مبادرة الإسكان التنموي 1443.

نبذة عن مشروع الإسكان التنموي

يعمل المشروع على توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر الأشد احتياجا من خلال وحدات وزارة الإسكان المتاحة او عن طريق بناء وحدات جديدة وتقوم أيضا المبادرة على شراء وحدات سكنية جاهزة وتشارك الإسكان التنموي العمل الخيرى مع اكثر من 300 جمعية ومؤسسة خيرية حيث تعمل تلك الجمعيات على التواصل مع المحتاجين وتحديد السكن المناسب لهم وتسليم الوحدة وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية فى مشروع الإسكان التنموي.

شروط الحصول على وحدة سكنية من الإسكان التنموي

عدم وجود أي مصدر دخل للمستفيد.

كذلك يجب ان يكون المستفيد مسجل في الضمان الاجتماعي.

أيضا يجب ان يقوم المستفيد بدفع ايجار شهري قيمته 200 ريال.

بالنسبة للأشخاص الذين لهم مصدر دخل ولكن ظروفهم المعيشية صعبة يتم دفع مبلغ شهري 800 ريال.

كذلك يجب ان يكون المستفيد سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة باستمرار.

أيضا بالنسبة لشروط حصول ذوي الإعاقة على الإسكان التنموي ان يتجاوز سن الخامسة والعشرين.

ثم يجب ان تمنعه الإعاقة عن العمل وفق التقارير الطبية الرسمية.

كيفية التسجيل فى برنامج الإسكان التنموي