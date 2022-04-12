للفئة التقاعدية بالمملكة تمويل فوري بدون ضمانات بقيمة 500 ألف ريال

تمويل المتقاعدين البنك الأهلي السعودي والذي يتساءل عنه قطاع كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، ما شروط التقديم فيه، وما هي مميزاته وهل يمتد إلى فترة التقاعد، وكم المبلغ المستحق من التمويل ومدة السداد، كل هذه الأسئلة تتردد على ألسنة السعوديين حول تمويل المتقاعدين المقدم من البنك الأهلي السعودي أو ما يعرف بالتمويل الممتد إلى ما بعد سن التقاعد

تمويل المتقاعدين البنك الأهلي السعودي

قدم البنك الأهلي السعودي هذا النوع من التمويل إلى الفئة المقبلة على التقاعد من العمل، ويساعدهم هذا التمويل في الحصول على تمويل كبير وإمكانية السداد تكون لمدة 5 سنوات وتمتد بعد مرور سن التقاعد.

مميزات التمويل

النسبة المقررة للتمويل تكون أكثر.

يتضمن هذا النوع التمويل الجديد والتكميلي.

لا يتعارض التمويل الممتد أو تمويل المتقاعدين مع أحكام الدين الإسلامي.

سهولة الحصول على الموافقة عليه بمجرد استيفاء العميل على جميع الاوراق والبيانات المطلوبة يحصل على الموافقة على الفور.

طريقة السداد مريحة للغاية لكافة العملاء وتصل مدة سداد الأقساط إلى 5 سنوات من تاريخ صرف التمويل.

يسمح البنك في شهر رمضان الكريم بتأجيل القسط للعميل.

إذا كان العميل يرغب في أن يسدد أقساطها في وقت مبكر عن المتفق عليه مع البنك يسمح البنك بذلك.

يحصل العميل على تأمين في حالة حدوث عجز أو لا قدر الله وفاة وذلك ضمن شروط وثيقة التأمين.

شروط تمويل المتقاعدين بالبنك الأهلي

يوجد مجموعة من الشروط حددها البنك يجب أن تتوافر في العميل من أجل الحصول على التمويل وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير مخصص لجنسيات أخرى. أن يكون يعمل في القطاع الحكومي سواء كان القطاع العسكري أو القطاع المدني. أن يكون الحد الأدنى للراتب الذي يحصل عليه العميل هو 6250 ريال سعودي. قيمة التمويل تتراوح بين من 5000 ريال سعودي إلى 1500000 ريال سعودي. ألا يقل عمر العميل عند التقديم عن 40 سنة ولا يزيد عن 59 عامًا حتى يكون متبقي على تقاعده أقل من 5 سنوات. يتمكن العميل من التقديم علي التمويل من خلال الدخول علي الموقع الرسمي التابع للبنك.

في ختام مقالنا تناولنا تمويل المتقاعدين البنك الأهلي السعودي وكل المعلومات التي تساعدك من أجل التقديم عليه.