ما هو نظام البابل شيت وطريقة التصحيح

يعتبر نظام البابل شيت هو واحد من ضمن اساليب الامتحانات الحديثة، والتي تمنع بشكل تام تدخل العنصر البشري في اجراء تحصيل الامتحانات وذلك منعا لوقوع اي حالة من حالات الخطأ او التظلمات التي يتعرض لها الطلاب، وقد تم اعتماد هذا النظام الجديد في الامتحانات خلال الفترة الاخيرة في العديد من الاماكن، وذلك اتجاها نحو الامتحانات المتطورة التي تضمن حصول كل طالب على حقه، وفي هذه الطريقة يتم تصحيح الامتحانات بطريقة الكترونية وليس بتدخل المصحيين، حيث يتم التصحيح من خلال الماسح الضوئي، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على طرح كافة التفاصيل الخاصة بامتحان البابل شيت وكيفية استخدام هذا النظام والهدف في استخدام هذا النظام.

تفاصيل نظام البابل شيت

يعتبر نظام البابل شيت هو عبارة عن نظام امتحاني يتضمن مجموعة مميزة من الاسئلة بنظام الاختيار المتعدد، ونجد ان هذه الاسئلة تختلف بشكل كبير عن نظام الاسئلة الخاصة بالامتحانات التقليدية التحريرية، فنجد ان اسلوب نظام البابل شيت في الامتحانات يعتمد على تسجيل الطالب الاجابة الخاصة به على الاسئلة من خلال الورقة الامتحانية، فنجد ان هذا النظام يتم تطبيقه على امتحانات كلا من الصفين الاول والثاني الثانوي، ونجد أن العديد من الجامعات قد اصبحت تعتمد هذا النظام في اجراء امتحانات الطلاب في الكليات المختلفة بجميع التخصصات، فنجد ان الهدف الرئيسي من تطبيق نظام البابل شيت منعا لتدخل العنصر البشري بشكلٍ نهائي في تصحيح هذا النوع من الامتحانات، وذلك بهدف الابتعاد عن كافة الاحتمالات الخاصة بالاخطاء الواردة عن التصحيح ورصد النتائج الخاصة بالطلاب، حيث يختار الطالب اجابة صحيحة من بين الاجابات المتعددة ليقوم بتطبيق الرقم الخاص به من بين البابل شيت.

طريقة التصحيح في نظام امتحان البابل شيت

ونجد ان الطريقة المتبعة في اجراء تصحيح امتحانات البابل شيت لا تتم بشكل بشري من خلال المصححين كما هو الحال في الامتحانات العادية، ولكن تتم بشكل الي من خلال الماسح الضوئي الذي لديه بالفعل تحديد الاجابات الخاصة بها، حيث يتم إدخال ورقة الإجابة إلى إسكنر مبرمج وذلك على إجابات الأسئلة الصحيحة الواضحة التي لا تقبل التأويل.