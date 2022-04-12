تعجيل وتقديم موعد صرف راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa مناشدات تقديم إيداع الراتب قبل عيد الفطر

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عمر شويل - جدة تعجيل وتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa هل تستجيب الخكومة السعودية لمناشدات مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي، وهل يتم تقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022، وبد التساؤل، هل سيتم إيداع راتب معاش الضمان قبل حلول عيد الفطر المبارك، ومتى يصدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستجابة لهذا المطلب، وذلك حتى يتسنى للمستفيدين والمستحقين لرواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي من قضاء حوائجهم ومتطلبات العيد، حيث كان الموعد المقرر لنزول راتب الضمان الاجتماعي هو أول أيام عيد الفطر، ويُذكر أن وزارة الموارد البشرية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الإيداع لراتب ومعاش الضمان سيكون يوم الاثنين 2 مايو 2021، الموافق 1 شوال.

تعجيل وتقديم موعد صرف راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa مناشدات تقديم إيداع الراتب

حسب جدول صرف رواتب الضمان الاجتماعي وتقويم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المُعد سلفاً، يتم صرف ونزول رواتب الضمان الاجتماعي يوم الاثنين 2 مايو 2022، وهو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن هل ستقوم وزارة الموار البشرية بتعجيل وتقديم موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي ليتم الصرف قبل العيد، هذا ما يناشد به المستحقين والمستفيدين من تلك الرواتب.

وزارة الموارد البشرية تتيح خدماتها الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أتاحت رابط التعرف على بيانات مستفيدي الضمان، وذلك للتيسير والتسهيل على المستحقين التعرف على بياناتهم وتحديثها بصفة دورية، وذلك لم تتحقق لهم شروط وضوابط الاستحقاق لرواتب الضمان، وسنستعرض من خلال هذا التقرير نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والفئات والمستحقة والمستفيدة، وقيمة تلك الرواتب حسب عدد أفراد الأسرة.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المستفيدين والمستحقين للضمان الاجتماعي، كما ستقوم الوزارة في وقت لاحق بصرف معونة الملك سلمان والتي سيتم تخصيص مبلغ كبير لها هذا العام، كما سيتم إيداع مبالع المستحقين بحساباتهم بالبنوك قل عيد الفطر كما الأعوام السابقة، ويتبقى المساعدات المقطوعة “مساعدة الضمان الاجتماعي”، حيث لم يتأكد بعد صرفها أو تحديد موعد لنزولها، فهل تكتفي الحكومة السعودية بإعانة الملك سلمان “المكرمة الرمضانية” وتقوم بإلغاء صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، هذا ما سيتكشف خلال الأيام القادمة.

راتب الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة لدعم وزارة الموارد البشرية

الأطفال الأيتام بلا عائل.

المواطنون العاجزون عن الكسب.

من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء العاجزين عن العمل “عجز دائم أو مؤقتا أو معاقا”

النساء من الأرامل والمُطلقات بلا عائل.

فئات المواطنين من محدودي الدخل.

لأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

المرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

الأسر الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام.

كيفية تعديل طلب الضمان الاجتماعي المطور

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية، هذا ومن المتوقع سخاء المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان هذا العام. هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

موعد صرف راتب “التأهيل الشامل” لاصحاب الإعاقة والأيتام

وتجدر الإشارة إلى أنه سوف يتم نزول وصرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بالتأهيل الشامل يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية، وبذلك نكون قد قدما لكم كافة الأمور المتعلقة براتب الضمان الاجتماعي، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكن من خلال التعليق أسفل هذا التقرير أن تتواصلوا معنا لطرح استفساراتكم، وسنعمل جاهدين في الرد على كافة التعليقات والاستفسارات التي تصل إلينا، ولا يفوتنا هنا أن نهنئكم بقرق قدوم غيد الفطر المبارك.