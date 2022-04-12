نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في الكلية الامنية لخريجي الثانوية 1443 في المقال التالي
يبحث العديد من الطلاب السعوديين عن ما هي شروط القبول في الكلية الامنية وكيفية التقديم، وكذلك الأوراق المطلوبة من أجل الالتحاق بإحدى أهم وأفضل الكليات في المملكة العربية السعودية، وهي كلية الملك فهد الأمنية للضباط، حيث صرحت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن البدء بالسماح بقبول الخريجين من الثانوية العامة ١٤٤٣ه، وذلك بعد التأكد من تطابق كافة الشروط المطلوبة على المتقدم.
شروط القبول في الكلية الامنية
قامت إدارة القبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة، بتوضيح ما هي شروط قبول الكلية الامنية كالآتي:
- أن يكون عمر المتقدم حوالي اثنين وعشرين عام كحد أدنى، وثلاثين عام كحد أقصى.
- ضرورة أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية، ولا يحق لأي شخص لا يملك الجنسية السعودية التقديم في الكلية، حتى وإن كان من أصل سعودي.
- في حال التقديم من قبل شخص متزوج، لابد أن تكون زوجته تحمل الجنسية السعودية.
- يجب اجتياز كافة الامتحانات والقدرات، وكذلك الاختبار التحصيلي لكل مُتقدم.
- أن يكون طول المتقدم ١٦٨سم كحد أدنى، ولا يمكن قبول أقل من ذلك.
- أن يمتاز الشخص بنفسية جيدة ولا يكون لديه أي أمراض، مع التمتع باللياقة البدنية بشكل كبير.
- كما يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.
- بالإضافة إلى التأكد من أن المتقدم يتمتع بأخلاق حميدة وسمعة طيبة.
- التأكد من عدم طرد المتقدم من إحدى الجامعات أو المعاهد السعودية، مع تقديم إثبات لذلك.
- ضرورة اجتياز المتقدم في المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات.
- في حال أن المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية فلا يجب أن تكون مرت عليه أكثر من عام.
ما هي المستندات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية ١٤٤٣
توجد مجموعة من الأوراق المطلوبة عند البدء في التقديم على الكلية الامنية، وهي كالآتي:
- إحضار صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من بطاقة الأحوال الشخصية.
- إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- حوالي ست صور شخصية حديثة.
- إحضار نسخة من السجل الاكاديمي للطالب.
- صورة من الترجمة الأجنبية للسجل الاكاديمي للطالب.
كيفية التقديم في الكلية الامنية
يمكن التقديم في الكلية الامنية، هكذا:
- اذهب إلى موقع منصة أبشر
- ثم الضغط على تبويب أعلى الصفحة الموجود بها اعلانات وظيفية.
- القيام باختيار الوظيفة المرغوبة حسب المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.
- ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.
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