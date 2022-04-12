تمويل مصرف الراجحي 500 ألف ريال سعودي دعم شخصي للمواطن في السعودية

تمويل مصرف الراجحي هو تمويل شخصي ودعم للمواطن السعودي ويعتبر المصرف من أهم البنوك في السعودية والذي يقوم بتقديم الكثير من القروض للأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر الراجحي من البنوك ذات الشهرة في السعودية وذلك لما يقوم بتقديمه من الخدمات المصرفية والإلكترونية، وسوف نوضح تمويل مصرف الراجحي الشخصي والتي بها عدد كبير من المزايا، ويمكن من خلال هذا التمويل القيام بعمل مشاريع صغيرة أو سداد الديون أو شراء عقار والكثير، تمويلات بنك الراجحي تتميز بأنها متنوعة مثل القرض التمويل العقاري وتمويل السيارة والتمويل الشخصي وغيرها من القروض الأخرى، وسوف نوضح تفاصيل التمويل شخصي لمصرف الراجحي.

تمويل مصرف الراجحي الشخصي للمواطن

يرغب المواطنين في الحصول على تمويل شخصي ودعم مصرف الراجحي السعودي، وذلك لأن بنك الراجحي من البنوك التي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين من أجل ملاحقة البنوك العالمية، ولهذا هناك الخدمات الإلكترونية الهامة منها تمويل مصرف الراجحي أونلاين والذي عن طريقه يمكن التقديم على طلب التمويل دون الذهاب إلى البنك، ومن مميزات البنك هو موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها مما يزيد الارتياح لدى عملاء البنك، ويقوم بعمل تمويل شخصي دون تحويل راتب ودون ضامن وهو من القروض التي عليها إقبال كبير.

التقديم على طلب تمويل من مصرف الراجحي

يجب القيام ببعض الخطوات لكي تحصل على تمويل شخصي من مصرف الراجحي والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع الرسمي لـ مصرف الراجحي.

تقديم صورة من الهوية الوطنية للسعوديين، وصورة من الإقامة للمقيمين.

تسجيل صورة من المؤهل الدراسي.

القيام بتقديم خطاب من جهة العمل بها المسمى الوظيفي.

تقديم الراتب الشهري، ومكان العمل.

إتاحة استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة القرض.

شروط تمويل بنك الراجحي في السعودية

يجب توافر بعض الشروط لكي يحصل المواطن السعودي على دعم وتمويل شخصي من مصرف الراجحي وتلك الشروط تتلخص في: