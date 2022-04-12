طريقة تسجيل الدخول في هيئة الزكاة والدخل للمواطنين والوافدين بالسعودية

تسجيل الدخول في هيئة الزكاة والدخل لجميع المواطنين والوافدين بالسعودية أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني وذلك حتى تتيح للمؤسسات والشركات التسجيل بها وإيصال الزكاة لمستحقيها الزكاة هي فرد واجب على كل مسلم مهم وهى ركن من أركان الإسلام كما تقدم هيئة الزكاة خدمة تحديد قيمة المستحقات الخاصة بالزكاة والضرائب التي يجب سدادها من جانب كل فرد في المملكة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل وأيضا طريقة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بطريقة إلكترونية عبر رابط الزكاة والدخل تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل الدخول في هيئة الزكاة والدخل

يجب الدخول إلى رابط الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ثم الضغط على تسجيل واختيار مستخدم جديد.

يجب موافقة المستفيد على كل الشروط والضوابط والأحكام التي تخص التسجيل على الموقع الإلكتروني.

ثم الضغط على تبويب جديد ولكن لا يتوفر رقم مميز.

يجب تحديد مؤسسة فردية من خلال كيان المكلف الموضح.

ادخل كل البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.

لا يتم التسجيل إلا بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور اكتب رمز التحقيق المرئي الموضح في الصورة أمامك.

في نهاية هذه الخطوات يكون المستفيد قد سجل الدخول إلى الحساب الجديد الخاص بكل قرد والذي تم إنشاءه بمنصة هيئة العامة الزكاة والدخل واستخدام أي خدمة توفرها المنصة لكافة المستنفدين.

كيفية الاستعلام عن مستحقات منصة الزكاة والدخل السعودية

متاح لكافة المواطنين في المملكة أن يقوموا بالاستعلام عن “فاتورة المستحقات” والتي تم تحديدها من قبل هيئة الزكاة والدخل على بعض من المؤسسات في المملكة ولكى يتم الاستعلام اتبع الخطوات الأتية:-