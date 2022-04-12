تمويل شخصي بموافقة فورية ب100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة البيت الأهلي

تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة ويبدأ مبلغ التمويل من 5000 ريال سعودي حتى 100,000 ريال سعودي ولكن يمنح التمويل الشخصي بمزايا عديدة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع الراغبين في طلب التمويل حتى 60 شهر لدى شركة البيت الأهلي للتمويل داخل المملكة ويحتاج هذا التمويل بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة الفورية على التمويل الإستهلاكي المرابحة ويمتاز بالتقديم عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل بالتقسيط الميسر بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل الراتب الشهري لجميع العملاء المتقدمين لطلب قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية لدى شركة البيت الأهلي

هناك العديد من الشروط الواجبة للحصول على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل ومنها توفير فترة خدمة عمل مناسب تختلف على حسب جهة العمل كذلك لابد من توفير دخل ثابت شهري كما هو معلن داخل شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة كالتالي:

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة يحتاج أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة.

كذلك لابد من توفير فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص.

التقديم الإلكتروني على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل متاح من عمر 21 حتى 65 عام بموافقة فورية من الشركة لهذا العام الحالي 1443 هجريًا.

كافة المزايا التمويلية لدى قرض شركة البيت الأهلي للتمويل