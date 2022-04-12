تطبيق إخراج زكاة الفطر 2022 في السعودية من أهم ما يبحث الجميع عنه ويوفر التطبيق خدمات دفع الزكاة وحساب وحساب زكاة الفطر وهو متوفر على نظامي الأندرويد والآيفون ويمكن للجميع تثبيته والاستفادة من خدماته بأسهل شكل ممكن، فقد أعلنت المملكة عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام 25 ريالًا للفرد .

تطبيق إخراج زكاة الفطر 2022 في السعودية

تطبيق زكاتي حيث يتم إخراج الزكاة من خلاله بعدة طرق مختلفة على النحو الآتي:

حساب زكاة الفطر من تطبيق زكاتي

افتح تطبيق الزكاة من الجوال.

ثم الدخول للقائمة الرئيسية واختر منها حاسبة الزكاة.

ثم اختر حاسبة الزكاة المختصرة للأموال أو حاسبة الزكاة المطولة للذهب والفضة.

حدد الحاسبة المختصرة وأدخل المبلغ . ويتم ظهور الاستحقاق الفوري المستحق.

طرق التواصل مع هيئة الزكاة

متجر زكاتك

يعد متجر زكاتك من المتاجر المعتمدة من قبل إدارة الجمعيات الأهلية ويهدف لإيجاد حلول تقنية في إدارة الموارد البشرية وتسهيل إخراج الزكاة بمشاركة الجمعيات الخيرية في المملكة. وإيصالها إلى المستحقين لها ويمكن التواصل معه بالطرق الآتية:

عبر الموقع الرسمي لموقع زكاتك .

من خلال الصفحة الرسمية لمتجر زكاتك في موقع تويتر.

أو عبر الصفحة الرسمية لمتجر زكاتك في موقع سناب شات.

كم مقدار زكاة الفطر 2022

حددت الهيئة الهامة في المملكة قيمة زكاة الفطر نقدًا بمبلغ 25 ريالًا للفرد. وذلك ما يعادل 3 كيلو من الأرز. و1640 جم من الزبيب و2000 جم من الحمص و2100 جم من العدس و2040 جم من القمح و2000 جم من الدقيق. وقالت يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد كاملة كما يجوز التقسيم على أكثر من شخص . فالحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير في هذا اليوم يوم العيد وتطهير الصائم وتزكية للنفس. أما فئات الزكاة تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل كما ورد في سورة التوبة الآية 60.