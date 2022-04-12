شروط التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري؛ تعد منصة إحسان من أفضل المنصات التي تم إنشائها في المملكة السعودية وذلك لأنها تهتم بالعمل الخيري حيث يتم مساعدة الأشخاص المحتاجين من خلال جمع التبرعات حيث تم إنشائها منذ عام في شهر رمضان الكريم حيث يتم من خلالها توزيع التبرعات على المحتاجين المستحقين لها ومن خلال التالي نوضح لكم شروط وطريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية وذلك عبر موقع ثقفني.

شروط التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري

للتسجيل في منصة إحسان لابد من الانتباه لشروطها حتى يتم التسجيل بنجاح والاستفادة من التبرعات الخيرية وتتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة السعودية.

القيام بتقديم كافة الأوراق المطلوبة التي تثبت انك تستحق الاستفادة من المنصة.

يشترط أن تكون مسجلا لدى أي جمعية خيرية من الجمعيات الموجودة على منصة إحسان.

يجب أن يكون المتقدم لديه بريد إلكتروني نشط حتى يتم التسجيل في المنصة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية

الدخول إلى منصة إحسان. الضغط على تسجيل جديد. تدوين كافة البيانات الشخصية المطلوبة. كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل. ثم قم بتنشيط الحساب من خلال البريد الإلكتروني. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على منصة إحسان.

كيفية التبرع السريع في منصة إحسان

قامت منصة إحسان بإتاحة التبرع السريع دون الحاجة لحساب على المنصة وذلك عن طريق التالي :

الولوج إلى رابط منصة إحسان الخيرية. بالنقر على كلمة تبرع سريع الموجودة يمين الصفحة. تحديد نوع التبرع سواء فرجت أو فرص عامة. كتابة مبلغ التبرع. النقر على تبرع الآن. تحديد طريقة الدفع. النقر على إتمام التبرع.

ما هي مميزات منصة إحسان للعمل الخيري

تتميز بالمصداقية مما يجعل المتبرعين يفضلون التبرع بأموالهم على المنصة.

سهولة التبرع في أي وقت ومن أي محافظة داخل المملكة السعودية.

تتيح التبرع بأكثر من وسيلة سواء من بطاقات الائتمان أو الفيزا أو أي طريقة أخرى للدفع وذلك لتسهيل عملية التبرع.

كما تتميز بالأمان وذلك للحفاظ على معلومات المتبرع سواء شخصية أو مصرفية.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري وكذلك طريقة التسجيل كما قدمنا لكم أيضاً مميزات منصة إحسان.