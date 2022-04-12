نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك المركزي السعودي يعيد رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن البنك المركزي السعودي عن وجود تحديثات خاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية جميع العملاء من الاحتيال المالي، وذلك وفقا لعدة تقييمات ومتابعات تمت في الأيام السابقة، وتضمن التحديث إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها من قبل.

ومن الممكن أن يقوم العميل بخفض ذلك الحد عن طريق التواصل مع البنك، وأيضا تضمن التحديث إتاحة فتح الحسابات البنكية عن بعد مرة أخرى، وجاء ذلك وفقا للإجراءات النظامية، وسيتم العمل بالتعليمات المحدثة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر أبريل 2022، 11من رمضان 1443.

البنك المركزي يحذر عملاء البنوك

قدم البنك المركزي عدة تحذيرات لعملاء البنوك بالمملكة العربية السعودية، بسبب العمليات الاحتيالية، مع ضرورة عدم الكشف عن جميع البيانات الشخصية والبنكية لأي شخص، والبيانات الشخصية أهمها الأرقام السرية ورموز التحقق للأشخاص أو الجهات، ويجب التأكد أن المواقع الإلكترونية التي يتعامل معها الشخص هي مواقع موثوق فيها.

قرار البنك المركزي السابق

أعلن البنك المركزي قي بداية هذا الأسبوع أن يكون حد التحويل اليومي هو 60 ألف ريال سعودي، عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك، وعدم إمكانية العملاء الغير سعوديين أن يضيفوا أي مستفيد عن طريق الخدمات الإلكترونية، وأن يتم اضافة المستفيدين عن طريق البنوك فقط، حيث كان القرار ينص على أن حوالات النظام السريع بين البنوك تبقى لمدة ساعتين في مصرف المحول، على أن تبقى الحوالات الدولية لمدة 24 ساعة، وتم الإعلان عن هذا القرار بعد زيادة عدد حالات الاحتيال، وتنوع اساليبها، وأيضا من بينها انتحال شخصيات الأفراد، بجانب الاستثمارات الوهمية، والتوظيف الوهمي، وعدة صفحات إلكترونية وهمية واستغلال لمختلف الصلاحيات.

تعليمات مصرف الراجحي بعد قرار البنك المركزي السعودي

أعلن مصرف الراجحي بعض التحديثات الأمنية وفقا لتعليمات البنك المركزي السعودي وجاءت تلك التعليمات كالتالي: