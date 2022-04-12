نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تأجيري للسيارات بقيمة نصف مليون ريال وبفترة سداد 60 شهر للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل تأجيري للسيارات، هو أحد الحلول المقدمة من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على سيارة الأحلام كما يقدم البنك تمويل شراء سيارة بالتقسيط حيث يسعى البنك إلى تقديم أفضل الخيارات التمويلية التي تناسب العميل وتمكنه من تحقيق حلم امتلاك مركبة فبعد توافر كل الشروط في العميل المتقدم كل ما عليه هو الذهاب إلى أحد الوكلاء المعتمدين بالبنك وتحديد نوع السيارة التي يحتاج إليها العميل، وفي هذا المقال سنقدم لكم مزايا وشروط تمويل بنك البلاد التأجيري وما هي المستندات المطلوبة.

تمويل تأجيري للسيارات للمواطنين والمقيمين من بنك البلاد

للتمويل المقدم الكثير من المزايا التي تصب في مصلحة العميل وتناسب كافة احتياجاته وجاء تلك المزايا كالتالي:

حاصل على موافقة من الهيئة الشرعية للبنك. متوفر للمواطنين والمتقاعدين السعوديين والمقيمين. إمكانية تحويل أو عدم تحويل الراتب للبنك. متوفر بدون دفعة أولي. الحد الأقصى للتمويل نصف مليون ريال سعودي. فترة السداد ممتدة حتي 60 شهر. الحصول على تأمين متكامل للمركبة خلال فترة السداد. إمكانية التنازل عن السيارة لأحد العملاء. تفويض قيادة داخلي وخارجي. يتيح البنك إمكانية تأجير ثلاث سيارات كحد أقصى. رسوم إدارية تصل إلى نسبة 1% من قيمة التمويل.

ما هي الشروط المطلوبة حتي أتمكن من الحصول على البرنامج التمويلي

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 وبالنسبة للمتقاعدين لا يزيد عن 70 عاماً عند سداد آخر الأقساط الشهرية المستحقة.

يجب أن يمتلك المتقدم حساب جاري في بنك البلاد.

يتطلب من المتقدم أن يكون على رأس العمل في واحدة من جهات القطاع الحكومي أو الخاص المعتمدة لدي البنك.

المستندات المطلوبة

بعد أن يقوم العميل بزيارة أحد والوكلاء المعتمدين وتحديد السيارة التي يريدها يتوجب عليه تجهيز المستندات المطلوبة والتي تختلف للعميل مع تحويل الراتب عن العميل بدون الراتب وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:

أولاً: عميل مع ضمان تحويل الراتب للبنك

صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة قيادة سارية المفعول.

تعبئة نموذج طلب التمويل.

تقديم إقرار التزام من العميل بكل المتطلبات والشروط المحددة من البنك.

تقديم عرض سعر المركبة.

تقديم خطاب تعريف وتحويل بالراتب.

ثانياً: عميل بدون تحويل الراتب للبنك

صورة إثبات شخصية وصورة رخصة القيادة سارية الصلاحية.

تقديم نموذج طلب التمويل.

تقديم إقرار وإفصاح من العميل بالالتزام بكل متطلبات البنك.

تقديم تعريف بالراتب مصدق من جهة العمل.

تقديم ما يثبت السكن.

تقديم كشف حساب لآخر 3 شهور من التعاملات الحسابية بالبنك.

تقديم كروكي العمل والمنزل.

طلب التمويل إلكترونياً

يتيح بنك البلاد للعملاء تقديم طلب إلكتروني للحصول على التمويل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والتي تتم من خلال الدخول إلى موقع طلب التمويل بعد أن يفتح رابط البنك يقوم العميل بتسجيل جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة بعدها يقوم بإدخال رمز التحقق الظاهر ثم يتم الضغط على زر إرسال.