نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعلان وزارة الحج والعمرة 1443 والشروط للتقديم للدخول الي الحرم المكي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة ١٤٤٣، وزارة الحج والعمرة من الوزارات المميزة التي تختص بشئون مناسك الحج والعمرة من تأشيرات ونقل وإعاشة وتذاكر وحجوزات وتقديم الخدمات لزوار بيت الله الحرام الذين يحلون ضيوفا على الأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان ديننا الحنيف ، وجميع تلك الخدمات وأكثر تقدم للمواطنين والمقيمين بالسعودية، كما أنه يمكن تحديد منشأة الحج المرغوب في الذهاب إليها.

وزارة الحج والعمرة ١٤٤٣

يتم استخراج تصاريح الحج والعمرة من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت، وقد تم عقد مؤتمر مؤخرا لتوضيح استعدادات الوزارة لموسم الحج العام الحالي حيث قررت الوزارة زيادة عدد الحجيج هذا العام إلى مليون حاج من داخل وخارج المملكة.

وبالفعل فتحت وزارة الحج والعمرة باب التقدم للشركات السياحية الناقلة الأفواج الحجاج للمملكة من مختلف بلاد العالم، وعلى صعيد آخر رفعت تداعيات جائحة كورونا أسعار الحج بشكل ملحوظ.

التقدم للحج والعمرة إلكترونيا

فتحت العديد من الدول خدمة الحصول على تصريحات الحج والعمرة بشكل الكتروني، مثل منصة اعتمرنا في مصر، وهذا تسهيلا على الراغبين في زيارة بيت الله الحرام.وقد حددت وزارة الحج والعمرة الحصة المخصصة لكل دول و الاشتراطات اللازمة، ويأتي تلك الاحتياطات للحفاظ على صحة وأمن الحاجات، وقد أوضحت بعض الشروط المطلوبة من الحجاج، وهي

لا يزيد عمر الحجاج هذا العام عن ٦٥ عام.

تقديم شهادات صحية تفيد من تلقي الجرعات التحصينية لفيروس كورونا المعترف بها من وزارة الصحة السعودية.

عمل فحص pcr قبل دخول المملكة فقط بثلاثة أيام.

الالتزام التام من قبل الوافدين بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

إلغاء شرط المحرم للسيدات للحج والعمرة ١٤٤٣

تم الإعلان عن قرار الحكومة السعودية بإلغاء شرط المحرم للسيدات منذ فترة قريبة، وهذا القرار فتح الباب للعديد من السيدات للذهاب إلى السعودية بشكل فردي والتمكن من أداء مناسك العمرة، مع بقاء هذا الشرط بالنسبة لأداء مناسك الحج.

وهذا الأمر جعل السعودية تتوقع زيادة كبيرة في عدد المعتمرين، كما أنها تزيد من إجراءاتها الاحترازية وتكثيف الاستعدادات، فقد كان شرط المحرم للسيدات يقلل من أعداد السيدات التي ترغب في السفر للأراضي السعودية لأغراض عدة سواء للعمل أو الزيارة، وكذلك أداء مناسك العمرة.