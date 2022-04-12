وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 في المملكة الشروط وخطوات التقديم

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة لديها والتي يمكن التقديم لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية والالتحاق بها، وقد نوهت أن على المتقدم أن يمتلك الشروط التي وضعتها الوزارة، وبعد إعلان وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة بداة عمليات البحث من قبل المواطنين عن رابط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعتبر وزارة البيئة احد اهم الوزارات في الحكومة السعودية لأنها هي المسؤولة عن تنظيم وتوظيف المياه الزراعية، ومن ضمن مسؤوليتها أيضا الحفاظ على البيئة واستصلاح الأراضي من اجل زراعتها بنظم الري الحديثة، وأيضا تقوم الوزارة بتقديم عدد لا حصر له من الخدمات لكل السعوديين في خدمات المياه والصرف الصحي والري بالمملكة.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت عن حاجاتها لتوظيف عدد من الرجال والنساء لشغل عدد 36 وظيفه متنوعه في الوزارة في القطاعات الهندسية والاداريه والقانونية والفنية، هذا الإعلان عن وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة جاء نتيجة توجيهات من الحكومة السعودية لتوفير وظائف لمواطنيها من اجل الاستفادة من كوادر ومهاريين متميزين من السعوديين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة للمواطنين وغيرهم داخل الأراضي السعودية، وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف بها عدد من الشروط والتي يتم البحث عنها ولهذا سوف نتعرف على كل هذه الشروط في السطور القادمة.

شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

مقدم طلب وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يكون سعودي الجنسية.

مقدم الطلب لابد أن يكون مقيمًا بشكل دائم على أراضي المملكة العربية السعودية.

عدم وجود أي حكم جنائي مشروع في محضره سواء بالحبس أو وجود أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون طيبًا في جميع تعاملاته.

مقدم الطلب لا يكون قد سبق فصله من الخدمة أثناء خدمته في المملكة العربية السعودية لأي سبب من الأسباب.

أن لا يزيد عمره عن 45 سنة ولا يقل عن 20 سنة.

توافق ارتفاع المتقدم مع وزنه وفق جداول تحديد مدى ملاءمته للطول.

يجب ألا يقل المؤهل الأكاديمي عن شهادة الثانوية العامه.

طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة