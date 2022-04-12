طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية إلكتروني 1443 برقم العداد وتقديم طلب اعتراض

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طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية إلكتروني 1443، من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام كافة أطياف المجتمع هو الاستعلام معرفة فاتورة الكهرباء، ولذلك حرصت وزارة الكهرباء السعودية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين، ولذلك وضعت اكثر من طريقة يستطيع المواطنين السعوديين عن طريقها الاستعلام عن الفاتورة من المنزل إلكتروني وهذا للحفاظ على المواطنين من الذهاب إلى الإدارات الحكومية وضياع الوقت، كما يمكنك أيضًا تقديم طلب اعتراض على الفاتورة وهذا ما سأقدمه لكم خلال هذا المقال.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية برقم الحساب 1443
كما يمكنك عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة شركة الكهرباء السعودية الرسمية، وخطوات الاستعلام هي:
- أولاً قم بالدخول إلى بوابة وزارة الكهرباء السعودية الرسمية.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.
- ثم قم بالنقر على خدمات الفواتير.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على أيقونة خدمات المشتركين.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة فواتيرك.
- ثم النقر على أيقونة الفواتير الإلكترونية.
- قم بإدخال رقم الحساب في الخانة المخصص لها.
- ثم قم بالضغط على ايقونة استعلام.
- أنتظر قليلاً وعلى الفور سيظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بفاتورة الكهرباء الخاصة برقم الحساب.
طريقة تقديم طلب اعتراض على فاتورة الكهرباء
هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الاعتراض على فاتورة الكهرباء الخاص بهم، ويمكنهم ذلك بالخطوات التالية:
- أولا ثم بتنزيل تطبيق الكهرباء، ثم قم بفتح التطبيق.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تواصل معانا.
- ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- قم بإدخال الإسم ورقم الجوال الخاص بك.
- بعد ذلك سيظهر أمامك رمز التحقق، قمبكتابة الرمز في الخانة المخصص لها.
- ثم قم بالضغط على تواصل معانا.
- بعد ذلك قم بالنقر على شكاوي فواتير الاستهلاك.
- ثم قم بإدخال رقم الحساب، اختيار التصنيف.
- قم بملئ البيانات المطلوبة منك ادخالها.
- ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- بعد ذلك قم بالنقر على إرسال الطلب.
طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية
يمكنك التواصل مع شركة الكهرباء السعودية بأكثر من طريقة وهي:
- يمنكك التواصل من خلال الأرقام الخاصة بالشركة وهي 920001100.
- التواصل عبر البوابة الرسمية لشركة الكهرباء السعودية.
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