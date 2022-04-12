شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 1443هـ والموعد وطريقة التقديم

نقدم لكم اليوم أهم شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية حيث أن التقديم على الوظائف بدأ منذ أيام قليلة، حيث أعلنت وزارة البيئة السعودية عن حاجتها لحوالي 117 حارس أمن سعودي للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى للمؤهلات العلمية، وكانت حملة التوظيف تابعة لرؤية 2030 المستقبلية التي تتطلع إليها الحكومة السعودية، ولذلك ردًا على كل المتسائلين سنقوم بتوضيح الشروط وطريقة التقديم على الوظائف.

شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 1443هـ

تتمثل شروط التقديم في وظائف وزارة البيئة السعودية في كل مما يلي:-

يشترط أن يكون الطالب أو المواطن المتقدم للوظائف سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا.

من الضروري أن يكون المتقدم مقيمًا على أراضي المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.

عدم وجود أي حكم جنائي شرعي في سجله سواء بالسجن أو وجود أي جريمة مخلة بالأمانة والشرف في سجله.

يجب أن يتمتع بحسن السيرة وسلوكه يجب أن يكون طيبًا في جميع معاملاته.

لا يجب أن يكون قد فُصل من قبل أثناء خدمته في المملكة العربية السعودية لأي سبب من الأسباب.

عمره يجب ألا يزيد عن 45 عامًا وكذلك يجب ألا يقل عن 20 عامًا.

توافق طول المتقدم مع وزنه وفقًا لجداول تحديد تناسب الطول.

المؤهل العلمي يجب ألا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

مواعيد التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه السعودية

كشفت الوزارة أنه قد تم البدء في التقديم اليوم الإثنين الموافق العاشر من رمضان 1443هـ وذلك فيما يوافق بالميلادي الحادي عشر من أبريل 2022م.

التقديم متاح لمدة أسبوع أي أنه من المقرر أن ينتهي يوم السادس عشر من رمضان 1443هـ الموافق يوم الأحد المقبل أي يوم السابع عشر من أبريل 2022م.

طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة السعودية