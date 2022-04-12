تغيير المهنة في الاحوال المدنية السعودية والشروط المطلوبة لتغيير المهنة في الإقامة

ننشر اليوم طريقة وكيفية تغيير المهنة في الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث أن الحكومة السعودية واحدة من أفضل الحكومات التي تسعى نحو التطور والتطور يسهّل الكثير من الوقت والجهد على مواطنيها وأهلها، وقامت السعودية والمسؤولين في الحكومة بتوفير خدمة تعديل مهنتك عبر الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى الجهات المختصة وازداد نشاط المستفيدين من هذه الخدمة خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا وخوفًا من الإصابة بالفيروس كإجراء من الإجراءات الاحترازية.

طريقة تغيير المهنة في الأحوال المدنية السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها كي تتمكن من تغيير مهنتك في الأحوال المدنية والخطوات هي كالآتي:-

حتى تتمكن من تغيير مهنتك في الأحوال المدنية قم بالذهاب إلى أي مكتب إحصائيات قريب بالنسبة لك في مواعيد العمل الرسمية.

اطلب تغيير مهنتك وقم بملء استمارة الطلب من خلال كتابتك كل البيانات المطلوبة منك في الاستمارة ويجب أن تكون كل البيانات صحيحة ودقيقة.

أرفق بياناتك بكل الأوراق الرسمية الخاصة بالتعديل ويجب أن تدعم كل البيانات التي قمت بإدخالها

قدم كل البيانات المطلوبة منك لموظف المكتب ثم قدم الخطاف المختوم من جهة عملك الحالية ويجب أن تاريخه حديث.

يقوم موظف المكتب بمراجعة طلبك وفحصه ثم يقوم بتغيير المهنة من القديمة إلى الحالية.

ما هي شروط تغيير المهنة في الإقامة؟

يجب أن تتوافر بك بعض الشروط حتى يتم تغيير مهنتك في بطاقة إقامتك والشروط تتمثل في كل مما يلي:-