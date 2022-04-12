متي موعد التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وما هي شروط الالتحاق بها 1443

يتساءل الكثير من المواطنين الباحثين عن عمل عن طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لعام 1443هـ -2022م، حيث أعلنت الوزارة عن توافر بعض الوظائف الشاغرة في قطاعها للعاطلين عن العمل والراغبين في الحصول عليه حتى يتمكنوا من جني المال وتأسيس حياتهم ويدخلون الحياة العملية ويبدؤوا في الاعتماد على أنفسهم وسنقدم لكم في سطور مقالنا اليوم طريقة التقديم والشروط الواجب توافرها حتى يتم قبول طلبكم على الوظائف.

التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 1443هـ

يمكنكم التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه السعودية عبر الرابط الخاص بالتقديم وهو https://www.mewa.gov.sa/ والتقديم بدأ من يوم الإثنين الجاري الموافق العاشر من رمضان لعام 1443هـ وتستمر فرصة التقديم حتى يوم الأحد المقبل الموافق السادس عشر من رمضان 1443هـ.

شروط الالتحاق بوظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

يجب أن تتوافر بالمتقدم بعض الشروط المعلنة التي تتمثل في كل مما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

من اللازم أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة وأن يكون نضبط في سلوكه وتصرفاته.

عدم وجود أي سجل جنائي أو جريمة تخالف القانون والشرع ومخلة بالآداب في سجل المواطن.

وكذلك لا يجب أن يكون المواطن السعودي المتقدم قد تعرض مسبقًا للفصل النهائي من الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم على الوظيفة عن 20 عام ولا يزيد عن 45 عام.

الشهادة التي يجب أن يكون حاصلًا عليها كحد أدنى هي شهادة الثانوية العامة.

كما يجب أن يكون طول المتقدم متناسبًا مع طوله وذلك وفقًا لمعايير محددة.

المناطق المتوفر بها وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

مكة المكرمة.

الباحة.

جازان.

عسير.

شروط حملة التقديم الجديدة

هناك بعض المعايير بعد تقديمك وقبولكم في وظائف الوزارة من جهة التوظيف إلى الموظف وتتمثل في كل مما يلي:-