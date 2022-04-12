نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” اعرف سعر البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 وفقاً لتحديثات شركة ارامكو Aramco في المقال التالي
سعر البنزين في السعودية زيادة أو انخفاض سعر البنزين من الأمور الشاغلة كثير من الناس فمن المعروف أن شركة أرامكو من الشركات المسئولة عن زيادة أو خفض أشعار البنزين ومن الملحوظ أن أسعار البنزين في زيادة مستمرة وسوف نوضح في هذا المقال سعر البنزين لشهر أبريل 2022.
سعر البنزين في السعودية
وطبقاً لما ذكرناه أن شركة أرامكو هي الشركة المسئولة عن الأسعار الخاصة أسعار البنزين وتقوم الشركة كل شهر بزيادة أسعار البنزين طبقا للأسعار العالمية، وتقوم الشركة بمقارنة كل شهر أسعار البنزين العالمية وعلى أساس ذلك تقوم بتحديد سعر البنزين الجديد في يوم عشرة من كل شهر ميلادي نتيجة تعامل السعودية بالشهور الميلادية، وتقوم بعد ذلك الأسواق بتطبيق السعر في اليوم التالي.
ونتيجة زيادة أسعار البنزين كل شهر عن الذي يسبقه فقد استطاعت شركة أرامكوا تحقيق أرباح عالمية لم تحققها منذ نشاءتها، لذلك قامت الشركة بتوطيد مكانتها داخل السعودية وأصبحت قوى عظمى، ونتيجة الآن تواجد الحرب بين روسيا وأوكرانيا سوف يتم رفع البنزين عالميا ونتيجة لزيادة هذه الأسعار سوف تقوم شركة أرامكوا بزيادة سعر البنزين السعودي زيادة كبيرة هذا الشهر، ونتيجة لزيادة سعر البنزين الكبيرة المتوقعة هذا الشهر، أصبح جميع الناس في السعودية ينتظرون قائمة الأسعار الجديدة على أحر من الجمر والتي سوف تعرض في خلال يومين.
سعر البنزين لشهر مارس ٢٠٢٢
قام الكثير من الناس في السعودية بالبحث عن سعر البنزين في السعودية لشهر مارس وذلك نتيجة زيادة السعر كل شهر عن الذي يسبقه، فيجدوا أنه لم يتم تحديد سعر البنزين لشهر مارس لعام ٢٠٢٢ فان موعد تحديده يكون يوم ١٠ مارس ويتداول في الأسواق يوم ١١ مارس لعام ٢٠٢٢.
أسعار البنزين في شهر مارس لعام ٢٠٢٢
- يكون سعر لتر بنزين 91 بحوالي ٢,١٨ ريال سعودي.
- يكون سعر لتر بنزين 95 بحوالي ٢,٣٣ ريال سعودي.
- سعر لتر ديزل الجديد بحوالي ٦٣, ريال.
- يباع لتر الكيروسين بحوالي ٧٠, ريال.
- يباع لتر الغاز الطبيعي بحوالي ٧٥, ريال.
اسعار البنزين في السعودية في شهر أبريل 2022
- سعر بنزين 95 يبلغ 2.33 ريال سعودي.
- سعر بنزين 91 يبلغ 2.18 ريال سعودي.
- سعر لتر الديزل يبلغ 0.63 ريال سعودي.
- سعر لتر الكيروسين يبلغ 0.70 ريال سعودي.
- سعر لتر غاز البترول المسال يبلغ 0.75 ريال سعودي.
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