نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكرمة الملكية 1443 في رمضان متى يتم صرفها للمستحقين وهل مُستحقة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر بيان رسمي من خلال المتخصصين في وزارة الضمان الاجتماعي المملكة السعودية العربية بشأن موعد صرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان الكريم لهذا العام 2022، التي تعد من أهم المساعدات المالية التي يقدمها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين كدعم مادي يتم صرفه خلال شهر رمضان الكريم في كل عام للمواطنين المحتاجين هو الأكثر فقراً داخل المملكة السعودية.

موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان

خلال أيام الشهر الكريم يتم صرف المكرمة الملكية بأمر ملكي وذلك من أجل تمكين هؤلاء الأشخاص من توفير وتلبية جميع الاحتياجات الخاصة بهذا الشهر الكريم، حيث صرح المسؤولين داخل وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الاجتماعية بأن صرف هذه المكرمة الملكية هو أمر متبع خلال هذا الشهر من كل عام حيث يتم تقديمها من خادم الحرمين الشريفين لفئات محددة من المواطنين السعوديين، هم الأشخاص الذين يعيشون في حالة مادية سيئة، أي الأسر معدومة أو محدودة الدخل، وهي مستحقة لأصحاب الضمان الاجتماعي.

كما أكد المتخصصين موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان بأنها سوف تكون في منتصف هذا الشهر أو قبل ذلك بقليل، إذ يتم إيداع قيمة المكرمة المالية المحددة لكل فرد في حسابات المستفيدين البنكية، لكن حتى الآن لم يصرح عن موعد صرفها من قبل المواطنين ولكن في الغالب يكون موعد صرفها خلال يوم 13 رمضان، ولكن لم يصدر قرار بشان هذا الموعد حتى الآن وإنما هو استنتاج عن السنوات السابقة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

هناك بعض الشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد حتى يستطيع أي شخص تتوافر لديه هذه الشروط الحصول على المكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز ومن هذه الشروط ما يلي:

لابد أن يكون الفرد الذي يرغم في استحقاق هذه المكرمة يحمل الجنسية السعودية.

أيضاً يجب أن يكون عمره لا يقل عن 18 عام.

كما يجب أن يكون دخل المستحق أقل من 3000 ريال سعودي شهريا.

ألا يمتلك الشخص المستفيد صك تجاري او عقار.

قبل الحصول على المكرمة الملكية لابد أن يكون هذا الشخص المستحق مقيم داخل المملكة السعودية لمدة لا تقل عن 3 شهر.

قيمة المكرمة الملكية خلال شهر رمضان

قيمة المكرمة الملكية قد تم تحديدها لبعض الأشخاص المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي المطور المقدم من وزارة التنمية السعودية، ولكن تختلف قيمة هذه المكرمة باختلاف عدد أفراد كل أسرة، ولكن يتم صرف 1000 ريال سعودي للشخص الذي يعول الأسرة، ويتم صرف مبلغ 500 ريال سعودي لكل فرد تابع في هذه الأسرة.