بأمر ملكي من جلالة الملك سلمان إعانة مالية عاجلة من الديوان الملكي هدية الشهر الكريم

يبحث الأسر الأكثر احتياجاً للمساعدات المالية والفقراء لسداد احتياجاتهم وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي الديوان الملكي، حيث تزداد هذه الايام من مراسلة الديوان الملكي في طلب اعانة او مساعدة عاجلة من الديوان الملكي السعودي وبعد ان امر جلالة الملك سلمان بتلقي اى طلبات من جموع المواطنين بالمملكة وبحث طلبات المساعدة من المسؤولين واتاحة الفرصة لتلقي جميع الطلبات لطلب المساعدة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح كيفية تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي ونوضح كذلك ارقام التواصل مع الديوان الملكي، وبعد بحث الحالة والتاكد من الاستحقاق يتم التواصل مع صاحب طلب المساعدة وصرف اعانة عاجلة فورا، حيث تم توفير “بوابة الديوان الملكي السعودي الإلكترونية” لكي تمكن المواطنين من إرسال طلبات شخصية لهم إلكترونياً، ويمكن التقديم الإلكتروني من خلال “بوابة تواصل” أو من خلال البريد السريع الخاص المخصص لجميع طلبات الديوان الملكي، وتهدف منصة تواصل إلى توفير تقديم طلبات المواطنين إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلى مقرات العمل، ويقف الديوان الملكي بجانب أي مواطن يتعرض لظروف طارئة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو مرضية.

كيفية طلب اعانة الديوان الملكي:

ادخل على رابط المنصة السعودية الوطنية للخدمات.

ثم عليك بتحديد الإمارة من الصفحة الرئيسية.

ثم تقوم باختيار ايقونة “قائمة الخدمات الإلكترونية”.

أن يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة مساعدة الديوان

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من إدخالها صحيحة

الضغط على أيقونة إرسال.

كيفية طلب مساعدة الديوان الملكي السعودي:

على الشخص المتقدم أن يبدأ كتابة نموذج الطلب على هيئة “برقية أو خطاب رسمي” موجه إلي خادم الحرمين الشريفين.

يقوم بعد ذلك بالتأكد من رفع وتقديم كافة المستندات التي تشير إلى صحة المشكلة المقدمة وسبب المعاناة.

ثم يتم إرسال نموذج الطلب عبر عنوان البريد السعودي.

ارقام للتواصل مع الديوان الملكي السعودي:

من الجدير بالذكر فبعد تجهيز الخطاب وإرساله إلي المكتب التنفيذي “للديوان الملكي السعودي” وللتواصل مع الديوان الملكي السعودي هاتفياً قام “الديوان الملكي السعودي” بتوفير مجموعة أرقام هاتفية مخصصة لكي تساعد المواطنين على التواصل مع المسؤولين في الديوان الملكي السعودي، ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها منذ فترة أو الاستفسار عن حالة طلب شخصي عاجل تم تقديمه إلى مساعدات الديوان الملكي، أو للاستفسار عن خدمات أخرى تخص التعامل مع الديوان الملكي السعودي وتتمثل فيما يلي: