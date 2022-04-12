احصل الآن على تمويل فوري .. شروط الحصول على تمويل منصة سلفة 1443 هـ sulfah.com ومميزات التمويل

تمويل منصة سلفة، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن منصة سلفة في محركات البحث وذلك لأنه عبارة عن هيئة حكومية رسمية تقوم بإعطاء سلفة مؤقتة في مدة قصيرة دون حاجة المتقدم إلى تحويل راتبه، فهي نوع من أنواع القروض لكن باختلاف بعض الشروط، ويتم تقديم الخدمة بشكل إلكتروني، وبهدف مساعدة المواطنين على التغلب على غلاء الأسعار والأعباء التي يحملونها من أجل أفراد أسرهم.

تمويل منصة سلفة

هي إحدى المنصات الإلكترونية السعودية التي تقدم أسرع تمويل شخصي طارئ للسعوديين، وتقوم المنصة على التقنيات الحديثة المتطورة حتى يتم تسريع العملية ويستطيع المواطن الحصول على التمويل بأقصى سرعة، فقد تم الإعلان أنه من الممكن أن يتم صرف التمويل خلال ربع ساعة من انتهاء التقديم، والمنصة خاضعة للرقابة الخاصة السعودية التابعة للبنك المركزي السعودي، وتتوفر هذه الخدمة لكافة المواطنين السعوديين وحاملي الجنسية السعودية المقيمين في مناطق المملكة العربية السعودية سواء كانوا في مدينة أو قرية ومن الممكن التقديم إليها من خلال البيت أو العمل.

الهدف من إنشاء منصة سلفة

قامت الحكومة السعودة بالإعلان عن وجود منصة سلفة بهدف تقدم تمويل شخصي طارئ للمواطنين السعوديين من أجل سداد ديونهم أو إصلاح سيارتهم، أ ومن أجل دفع مصروفات المدارس الخاصة بأولادهم، وذلك لمساعدتهم في أعباء الحياة بشكل عام.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة

تتمتع منصة سلفة بعدد من المميزات أهمها ما يلي:

التمويل الذي يتم إعطائه للمواطن يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التمويل تكون منظمة ومجدولة وسهلة على المستفيدين.

هامش ربح منصة سلفة تنافسي بسيط.

إيداع المبلغ المطلوب كتمويل بصورة سريعة قد لا تتعدى الساعة.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

هناك عدد من الشروط يجب أن تتواجد في الشخص الذي سيحصل عليه وهذه الشروط هي: