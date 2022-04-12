عاجل:- أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من الملك سلمان

أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان، والان عملت وزارة التنمية والموارد البشرية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم العام الحالي 1443، وذلك مع بعض المساعدات المالية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويتساءل الكثير من الناس عن متي تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي المطور في رمضان، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

أوامر ملكية صرف راتبين في رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

تم إعطاء الأوامر بتقديم راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفق الشروط التي أعلنت عنها الوزارة من أجل الاستفادة من راتب المكرمة الملكية للعام الحالي 1443، وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتقديم دعم مالي، وتقديم الأفراد محدودي الدخل والأسر الفقيرة من أجل إعانتهم على أعباء الحياة الاقتصادية، والتي يواجهونها من غلاء الأسعار والنقص الاقتصادي، وسد حاجاتهم الأساسية من المأكل والمشرب والغذاء، وذلك مع دخول شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443، والذي هو موافق عام 2022.

واعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية على أن قائمة أسعار منحة المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور للفرد محدودة الدخل أو الأسر الفقيرة، وجاءت تلك القيمة على حسب عدد الافراد داخل الأسرة، والتي تحسب بالقيمة التقريبية، فمثلًا إن كانت الأسرة من فرد واحد فقط فذلك يعني أنه سوف يتم صرف له دعم مالي ما يقارب 1000 ريال سعودي، والأسرة صاحبة الفردين سوف يتم صرف مبلغ 1500 ريال سعودي، والأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد يتم صرف مبلغ مالي يقارب 2000 ريال سعودي.

الفئات المستحقة المكرمة الملكية من مستفيدي الضمان 1443

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية على عمل قائمة مستحقة من المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي للعام الحالي 1443، وتتمثل القائمة المستحقة في النقاط التالية: