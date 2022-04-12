نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان معاش الضمان الاجتماعي المطور ماهية طرق الاستعلام عن موعد صرفه وأهم الشروط في المقال التالي

وعن أحدث الاخبار داخل المملكة العربية السعودية . نتحدث اليوم عما يبحث عنه الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وهو مايشغل بال الكثير منهم وهو ما متي يصرف معاش الضمان الاجتماعي .وذلك للسعوديين الذين قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وكذلك كيفية الاستعلام عنه . فمن جانبها قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاق تطبيق مخصص معاش الضمان الاجتماعي المطور . كما قامت الوزارة أيضا بالاعلان على أنه سوف يتم يتم صرف الضمان الاجتماعي وذلك بعد مرور ثلاثين يوما من عملية التسجيل وهذا ما قد صرحت عنه . كما أن وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية صرحت أيضا بتثبيت موعد صرف الدعم المالي للضمان الاجتماعي المطور وذلك ليكون موعده هو أول يوم من كل شهر هجري. تعرف على كيفية الاستعلام برقم الطلب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور اولا / كل ماعليك فعله هو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التنمية البشرية. ثانيا / ومن ثم قم بعدها بعملية التسجيل وذلك على الرقم الخاص بك والمسجل به في السجل المدني. ثالثا / يجب عليك تسجيل رقم الطلب وذلك في الايقونه المحدد له . رابعا / عقب ذلك كل ماتفعله هو القيام بالضغط على كلمة عرض ومن ثم تقوم البيانات بالظهور. خامسا / يجب أن تتأكد أن كافة بياناتك الشخصية والتي قمت بتدوينها كلها صحيحة وذلك لكي تتأكد الوزارة من جانبها من صدق التسجيل ، ومن بعدها سوف تقوم الوزارة من جانبها بإرسال رسائل للأشخاص الذين تم قبولهم ؛ وفي غضون 4 أيام سوف تقوم الوزارة بوضع المبلغ الذي يستحقونه. سادسا / مرارا وتكرار يجب أن تراجع كافة بياناتك وكتابتها بالطريقة الصحيحة وأن تكون متأكد من صحتها . الآن تعرف على أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور وذلك للنساء الغير متزوجات اولا / من أهم الشروط الواجب توافرها هو أن تكون الفتاة المتقدمة على التسجيل تحمل جنسية المملكة العربية السعودية .

ثانيا / كما أنها يجب أن تكون من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

ثالثا / يجب اثبات انها ليس لديها من يقوم بالإنفاق عليها.

رابعا / كما بالتأكيد يجب أن يكون ليس لديها أي انشطة تجارية. أما عن أهم شروط الضمان الاجتماعي وذلك للنساء المطلقة أولا / يجب أن يكون ليس لديها أي عمل.

ثانيا / كما أنها أيضا يجب أن تكون حاملة للجنسية السعودية .

ثالثا / وكما قمنا بالذكر سلفا يجب أن تكون من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

رابعا / أن يتراوح عمره المتقدم على صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يتراوح مابين 35 عام ولا يزيد عمرها عن 65 سنة.

خامسا / يجب أن يكون ليس لديها أي مصدر دخل. عمر شويل - جدة اعلان معاش الضمان الاجتماعي المطور ماهية طرق الاستعلام عن موعد صرفه وأهم الشروط - ثقفني

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