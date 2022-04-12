نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف أمنية لحملة الثانوية العامة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف أمنية لحملة الثانوية العامة بعد أن أعلنت وزارة البيئة بالمملكة السعودية عن توافر 117 وظيفة أمنية لجميع الأشخاص الذين يحملون الثانوية العامة على الأقل وتشمل حارس أمن وبالتالي قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط الهامة التي ينبغي أن تكون متوفرة في جميع المتقدمين، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة وأهم الشروط المطلوبة للقبول والحصول على الوظائف التي تم الاعلان عنها.

طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوضيح خطوات التقديم على هذه الوظيفة والتي تشمل الآتي،

أولا يجب اجتياز المقابلة الشخصية مع أهمية أو عدم صحتها التي يتم تسجيلها.

ينبغي أن تتطابق جميع شهادات وبيانات المرشحين مع البيانات الأصلية.

سوف يتم استكمال جميع الإجراءات النظامية بعد التقديم يوم 10/09/1443 هجريا وسوف يستمر إلى يوم الأحد 16/09/1443 هجري.

شروط القبول في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

يوجد بعض الشروط الهامة التي قامت وزارة البيئة تحديدها ينبغي عليها أن تتوفر في المتقدمين وتشمل الآتي،

يجب أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حسن السير والسلوك.

يجب أن لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 45 عام وحاصل على الثانوية العامة على الأقل.

يجب أن لا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة وأن لا يكون قد حكم عليه قبل ذلك بحكم شرعي بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المناطق التي يتواجد فيها وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أوضحت أيضا وزارة البيئة والمياه والزمان بالمملكة السعودية المناطق التي يتوفر فيها الوظائف التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي والتي تشمل الآتي،

تتوفر هذه الوظائف في منطقة مكة المكرمة وتشمل أيضا منطقة عسير، كما تتواجد هذه الوظائف التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة وكذلك في منطقة جازان وينبغي توفر كافة الشروط التي تم تحديدها قبل ذلك حتى يتمكن المتقدمين من الحصول على الموافقة بشكل رسمي من قبل الوزارة بعد الانتهاء من استقبال جميع الطلبات.