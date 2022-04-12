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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة أحسان كمستفيد للحصول على آلاف المساعدات مجاناً وفقا لعدد بسيط من الشروط نذكرها لكم عبر هذا التقرير فى موقعكم الإلكتروني ثقفني، كما نوضح إليكم أيضاً طرق التبرع وأهداف منصة احسان الخيرية والتي من أهمها رفع مستوى الموثوقية والشفافية والعمل الخيري.

طريقة التسجيل في منصة أحسان كمستفيد

تم توفير منصة إلكترونيا لجمعية أحسان الخيرية بدولة السعودية حيث يتم الدخول والتسجيل عليها للاستفادة من التبرعات أو القيام بالتبرع ونقوم بمعرفة الخطوات كتالي:



القيام بالبحث في جوجل وكتابة الرابط الخاص بالموقع الرسمي لمنصة أحسان الخيرية للدخول من هنا ehsan.sa . النقر علي كملة تسجيل. القيام بالضغط علي أنشاء حساب. إدخال جميع البيانات المطلوبة وكتابتها مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال. كتابة كود رمز التحقق المرسل . الضغط فوق أنشاء حساب جديد. يتم الذهاب إلى البريد الإلكتروني الخاص لتنشيط وتفعيل الحساب الجديد الذي تم أنشاءه. ثم أجراء عملية الدخول علي الحساب. اختيار البرنامج المطلوب التقدم له.

شروط التسجيل في منصة أحسان

يلزم توافر الشروط التالية لتسجيل في منصة أحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية:

عدم وجود أي إحكام جنائية أو قضائية.

المستفاد يجب أن يتوافر له حساب علي الضمان الاجتماعي.

المتقدم يكون سعودي الجنسية.

لا يتجاوز دعم المنصة اكثر من مائة الأف ريال سعودي.

المستفيد يجب أن يكون من سكان أراضي المملكة العربية السعودية.

طريقة التبرع في منصة أحسان

يتم التبرع في منصة أحسان علي النحو الأتي:

الدخول علي رابط منصة أحسان. الذهاب لعرض فرص التبرع المتاحة. القيام باختيار الفرصة التي ترغب بالتبرع لها. يتم النقر علي تبرع الآن. عليك بإدخال بيانات الدفع كالاسم، رقم الهوية أو البطاقة، تاريخ الانتهاء، رمز الأمان. النقر علي أتمام عملية التبرع. يتم حصولك علي أشعار يفيد بإتمام عملية التبرع.

رقم منصة أحسان

يمكن التواصل مع منصة أحسان الخيرية من خلال رقم الجوال أما للحصول علي تبرع أو تقوم انت بالتبرع يتم من خلال الرقم الموحد للرسائل النصية ٥٠٠٥ والرقم الأخر للاتصال والاستعلام والاستفسارات بالمجان 80012470٠0.

مزايا منصة احسان الخيرية

تتميز منصة احسان بالكثير من المزايا ولكن أبرز هذه المزايا الصدق فى التعامل وعرض الحالات الاشد حاجة فضلاً عن تعدد وسائل التبرع وتنوعها.

حكم التبرع في منصة أحسان

يكون الكثير من الأشخاص في حيرة من التساؤلات حول حكم التبرع في منصة أحسان وخصوصا في هذه الأيام الطيبة من شهر رمضان الكريم لمعرفة هل يجوز التبرع بزكاة الفطر فقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله في فتوي انه يجوز التبرع لها والزكاة لكن إذا كانت تقوم تلك المؤسسة تقوم باستخدام أموال الزكاة في شراء أجهرة للمؤسسة أو تعالج بها غير مسلمين أو من ليس فقير محتاج، فلا يجوز دفع الزكاة أليها، أنما يدفع لها صدقة تطوع.

إلى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة التسجيل في منصة أحسان كمستفيد للحصول على آلاف المساعدات مجاناً.