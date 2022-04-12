رابط استعلام صرف المساعدة المقطوعة المباشر برقم السجل المدني السعودي

يبحث الكثيرين من مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة السعودية، وذلك بعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، بعد عمل تعديل على النظام القديم، وهو برنامج يعمل على مساعدة أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي، والأسر السعودية محدودة الدخل، والبرنامج وضع بعض الشروط التي من خلالها يتم اختيار الأسر الأكثر احتياجًا لإعانة الضمان الاجتماعي، والبرنامج منذ أكثر من ثلاثة أعوام لم يقوم بالصرف، وقالت الوزارة أن سبب توقف الصرف يرجع إلى عمل بعض التعديلات على برنامج المساعدات المقطوعة، حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط المساعدة المقطوعة، وطريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط التي من خلالها نستطيع تحديد الفئات التي تستحق الحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعودي الجنسية. لا يقل عمر الشخص الذي يريد الحصول على الإعانات المقطوعة عن ٣٥ عامًا عند التقديم عليها. قامت وكالة الضمان الاجتماعي السعودية باستثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية، مثل المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، والمواطنين اللذين يحملون بطاقات التنقل. لا يكون لدى المتقدم أي أملاك عقارية أو سجل تجاري أو أراضي زراعية. لا يتجاوز الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستحق الحد المانع للصرف. أن يكون المتقدم الذي يريد الحصول على دعم الضمان الاجتماعي مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة. لا يتجاوز الدخل الشهري للشخص الأعزب الذي يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة عن ٣٠٠٠ ريال سعودي. يتم صرف الإعانات المقطوعة للمواطن السعودي المتزوج الذي لا يتجاوز دخله الشهري عن 8670 ريال سعودي. تصرف المساعدات المقطوعة مرة كل عام، إذا كان الشخص المتقدم للحصول على هذه المساعدات ليس لديه دخل شهري أخر غير المعاش الضماني، ولا يحصل على أي إعانات أخرى من أي مؤسسة حكومية سعودية.

المستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك أوراق معينة حددها الضمان الاجتماعي السعودي للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يحضر الشخص الذي يريد الحصول على المساعدات المقطوعة بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة للمتزوجين.

إحضار عقد ملكية السكن أو عقد الإيجار، كما يجب إحضار إيصال مياه أو إيصال كهرباء، كما يجب أن يكون السكن في المنطقة التي يقع فيها مكتب الضمان الاجتماعي السعودي.

أن يحضر المتقدم للحصول على الدعم المالي إثبات الراتب الشهري الذي يحصل عليه.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يلي:-