نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام البنوك في رمضان 2022 في السعودية وفقًا لتحديد البنك المركزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أوقات الدوام الخاصة بالبنوك بشهر رمضان تختلف عن الأوقات بالأيام الطبيعية العادية بالسنة، وهذا لأن البنك المركزي يراعي فريضة الصيام وحاجة الأفراد للقيام بالعبادات التي يختص بها الشهر الفضيل، ولقد خفض البنك المواعيد إلى أن وصلت ست ساعات في اليوم، وبدأوا يتساءلون عن مواعيد الدوام البنوك في رمضان 2022، ولذلك الأمر خصصنا لكم سطور مقالنا للتوضيح.

مواعيد دوام البنوك في رمضان 2022

لقد صرح البنك المركزي بالسعودية عن المواعيد الخاصة بدوام البنوك بشهر رمضان، يبدأ دوام البنوك من العاشرة في الصباح لينتهي الرابعة عصراً، وتستقبل البنوك جميع العملاء بساعات الدوام حتى يستكملوا المعاملات المختلفة بما فيها معاملات السحب ووضع الأموال فيما يعرف بعملية الإيداع، ولقد صرح البنك بأن العمل بمكاتب البنوك وفروعها سيكون مستمر بالمدينة المنورة ومكة، ومعهم أيضاً المنافذ الحدودية ومناطق الازدحام دون التوقف لخدمة جميع زوار المملكة والأشخاص المعتمرين.

موعد فتح البنوك لمراكز تحويلاتها

إن مراكز الحوالات بالبنوك التابعة للمملكة السعودية تستقبل جميع العملاء التاسعة والنصف في الصباح إلى الخامسة والنصف في العصر، العمل الخاص بهم 8 ساعات يبدأوا قبل دوام البنوك بنصف ساعة وينتهي بعدهم، وهذا لتوفير الخدمات الخاصة بتحويل الأموال دولياً ومحلياً دون وجود أي تعطيل للمصالح الخاصة بالإرشاد، فهم دائماً يراعون خصوصيتهم برمضان، أي أن العمل بمراكز التحويلات يزيد عن دوام البنوك بحوالي ساعتين كاملتين.

انتهاء الدوام بالبنوك برمضان

إن الدوام الخاص بالبنوك وكذلك مراكز التحويلات التي تتبع البنوك تعمل أربع وعشرين ساعة في المدينة المنورة ومعها مكة المكرمة، بالإضافة لكافة المنافذ الحدودية والأماكن والمناطق المزدحمة والمقتظة بالسكان برمضان، حيث أن دوام الفروع العادي بجميع مراكز الحوالات الطبيعي الخامسة والنصف بعد العصر.

ولقد قام البنك المركزي بتحديد المواعيد لدوام الـبنوك برمـضان بالحسابات الرسمية له بمواقع التواصل ليبدأ عمل البنوك عند 10:00 صباحاً وفقاً لتصريح البنك ويستمر حتى الرابعة عصراً وتراعي الخصوصية بكافة الفروع المستثناة من تلك المواعيد كما كانوا في السابق من المناطق المحددة كل هذا مراعاة من البنك للموظفين حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالشهر الفضيل، ويؤدون العبادات بأوقاتها أما البنوك التي لديها زيادة في العمل فيكون العمل مقسماً على الموظفين وبالطبع سيكون هناك نظام مثل الفترات بحيث لا يتم الضغط على الموظفين.