نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال بإيداع فوري وبدون تحويل الراتب الشهري اونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة متوفر الآن بالمملكة العربية السعودية أسرع تمويل شخصي لا يحتاج إلى تحويل للراتب الشهري فيستطيع المواطن السعودي من الحصول على سلفة فورية بقيمة مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وربما تصل إلى 5000 ريال سعودي كحد أقصى كما أنه يمكن الحصول على المبلغ الفوري من خلال الإنترنت وخلال 30 دقيقة فقط.

5000 ريال بإيداع فوري عبر منصة سلفة بالسعودية

منصة سلفة هي إحدى المنصات التى توفر مبالغ مالية فورية وطارئة وأيضاً بتقنيات مالية حديثة فيستطيع المواطن من الحصول على مبلغ تمويلي طارئ بقيمة مالية ربما تصل إلى 5000 ريال سعودي ويتميز هذا التمويل أيضاً بالآتي

يتميز تمويل منصة سلفة بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز أيضاً تمويل منصة سلفة بأنه متاح بتقنيات حديثة .

يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة إلكترونيا.

يتميز أيضاً تمويل منصة سلفة بأنه متاح بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

يحصل العميل على مبلغ تمويل يبدأ من 1000 ريال سعودي وربما يصل إلى 5000 ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي عبر منصة سلفة بالسعودية

المبلغ التمويلي الطارئ عبر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية متاح اونلاين وأيضاً متاح الحصول عليه من خلال تحميل تطبيق منصة سلفة بالسعودية ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها منصة سلفة بالسعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون طالب مبلغ سلفة الفوري سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب التمويل.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 23 عام كحد أدنى.

كما لابد أيضاً أن يكون سن المتقدم لا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي.

كما لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

لابد كذلك أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

طلب تمويل منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل الراغب في طلب تمويل منصة سلفة طلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط طلب تمويل منصة سلفة بالسعودية وأيضاً يمكن طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية.