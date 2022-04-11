نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني Qiyas في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج قياس، حيث يبحث عدد كبير من الأفراد بالمملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن نتائج قياس من خلال المركز الوطني للقياس، حيث يعد المركز الوطني للقياس بالمملكة من أهم المراكز التي تعمل على تحديد القدرات الشخصية للأفراد الذين يخوضون الاختبار سواء كان ذلك لطالبًا أو معلمًا، فهو أحد البرامج المعتمدة لجميع فئات المجتمع، حيث يمكن من خلاله أن يتم عقد عدد محدد من الاختبارات التي تكون متعمدة من جانب وزارة التعليم السعودية، ويهدف البرنامج إلى قياس المستوى والأداء الخاص بنسبة التحصيل العلمي والأدبي لجميع الطلاب بعد أن يتم الانتهاء من دراسة الثانوية العامة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج قياس.
شروط التسجيل في اختبارات قياس
حتي يتم التسجيل في برنامج قياس الذي يوفر اختبارات لجميع الطلاب بعد الثانوية، فيجب أن يتم توافر عدد من الشروط التي تم تحديدها على النحو التالي:
- يجب أن يتم إرفاق وتقديم كافة الأوراق المطلوبة من جانب وزارة التعليم بشكل صحيح.
- إرفاق نسخة من مستند الحساب البنكي، بالإضافة إلى صورة شخصية، وتقديم صورة من شهادة الخاصة بالمؤهل على أن تكون مصدقة ومعتمدة من جانب وزارة التعليم.
- يتطلب الأمر أن يتم تسجيل رقم السجل المدني والتاريخ الخاص بالميلاد.
- يتطلب الأمر تسجيل وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحددة.
الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني
يمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية وباستخدام رمز التحقق بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يبدأ الاستعلام عن النتيجة بالدخول إلى موقع قياس الإلكتروني “تسجيل دخول“.
- ثم التوجه إلى إدخال رقم السجل المدني الذي يخص الطالب.
- ثم إدخال كلمة المرور في المكان المحدد لذلك.
- ثم إدراج رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- اختيار نوع الاختبار الذي يرغب كل شخص في الاستعلام عن نتيجته.
- الضغط على أيقونة “بحث”، لتظهر جميع التفاصيل الخاصة بالاختبار من حيث نسبة النجاح في الاختبار والمجموع الإجمالي والنتيجة النهائية لكل طالب على حده.
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