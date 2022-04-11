نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل كوارا بدون كفيل ميسر وسريع للمواطنين بالمملكة في المقال التالي

تمويل كوارا بدون كفيل سريع ميسر وفوري للمواطنين في المملكة العربية السعودية، هناك العديد من المواطنين يبحثن عن تمويل ميسر وسريع، كما أن هذا التمويل يمكن لجميع المواطنين الحصول عليه، فإن شركة كوارا تقدم أفضل وأسرع تمويل شخصي ميسر للمواطنين، ويمكن الدخول علي موقعنا للتعرف علي تفاصيل طلب تمويل كوارا بدون كفيل. شروط تمويل كوارا بدون كفيل يجب أن يكون لدي المستفيد سجل ائتماني جيد خالي من أي تعثرات سابقة.

لابد من أن تكون قيمة الحد الأدنى لراتب المواطن المستفيد تصل إلي 5 ألاف ريال سعودي.

لا يكون هناك ضامن لطلب التمويل حتي تصل قيمته 100 ألف ريال سعودي، أما إذا زادت قيمة التمويل عن 100 ألف إلي 250 ألف ريال سعودي لابد من وجود ضامن للمتقدم للتمويل.

مطلوب من كل مواطن يرغب في التمويل تتوافر فيه شرط مدة الخدمة ماعدا المتقاعدين، حيث أن العسكري من الضباط أو الأفراد لا تقل الخدمة عن 6 أشهر، أما المواطنين في القطاع الخاص والحكومي لا تقل فترة العمل عن 3 أشهر، في حالة المقيمين لابد من ألا تقل مدة الخدمة عن 24 شهر أي سنتين.

عُمر المتقدم من المقيمين لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 عام، أما المتقاعدين لا يزيد عم المستفيد عن 70 عام، في حالة العسكريين من الضباط لا تقل عن 21 عام والعسكري من الأفراد لا يقل عمره عن 25 سنة، أقصي عمر للعسكريين يتوقف علي الرتبة، أما مواطني كلا القطاعين لا يزيد عن 60 عام ولا يقل عن 21 عام.

أقصي فترة متاحة لسداد التمويل خمس سنوات أي ستون شهر.

أقل قيمة لطلب تمويل ميسر بدون ضامن 5 ألاف ريال سعودي. طلب التمويل من المنصة إلكترونيا الدخول علي رابط التمويل الرسمي من منصة كوارا الإلكترونية. الضغط علي أيقونة تقديم طلب التمويل. إدخال البيانات المطلوبة من اسم المستفيد ثلاثي ورقم الهوية الخاصة به. يحدد المواطن جنسيته سواء سعودي أو مقيم غير سعودي. كتابة تاريخ ميلاد المتقدم. يدخل رقم الهاتف للتواصل ثم يحدد المنطقة والمدينة التي يعيش بها المستفيد. يذكر اسم البنك الذي يحول علية الراتب وقيمة الراتب الشهري له. الضغط علي نوع القطاع التابع له المستفيد وتاريخ بدء العمل به. يجيب علي سؤال إذا كان لديه التزامات قائمة عليه بنعم أم لا ثم إرسال الطلب. عمر شويل - جدة تمويل كوارا بدون كفيل ميسر وسريع للمواطنين بالمملكة - ثقفني

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