نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكوا: تطبيق أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 اليوم 11 أبريل/نيسان 2022 وحتى 10 مايو المقبل في المقال التالي
يترقب المواطنين والمقيمين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بشكل عام التعرف على أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل 2022، وهي الأسعار المقرر ان يتم طرحها شهريا من قبل شركة ارامكو السعودية لتحديد الأسعار التي يتم اعتمادها بخصوص أسعار البنزين بجميع انواعه في جميع انحاء السعودية، وقد شهدت اسعار البنزين في العالم خلال الفترة الاخيرة ارتفاع كبير، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاسعار في السعودية والدول المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما اعلنته شركة ارامكو السعودية من اسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل في السعودية 2022.
ارامكو تعلن أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022
من المقرر ان تعلن شركة ارامكو السعودية المكلفة رسميا من جانب الحكومة السعودية بالاعلان عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر ابريل الجاري، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، على ان يتم بداية تطبيق الاسعار الخاصة بالبنزين في اليوم التالي يوم الحادي عشر من شهر ابريل، والتي يتم اعتمادها في جميع انحاء السعودية ويتم الالتزام بها من جانب كافة محطات الوقود، وبناء على العديد من الاراء من جانب الجهات المختصة في السعودية، فنجد أنه من المقرر ان تشهد اسعار البنزين في السعودية زيادة خلال الايام المقبلة بعد اعلان اسعار البنزين لشهر ابريل.
أسعار البنزين الجديدة لشهر ابريل في السعودية 2022
وسوف يتم الاعلان رسميا عن الاسعار الجديدة للبنزين في المملكة العربية السعودية في مساء يوم الاحد الموافق العاشر من شهر ابريل، حيث يتم الاعلان عن الاسعار الجديدة للبنزين الانواع المختلفة بعدما يتم اجراء المراجعة الدورية على الاسعار من جانب شركة ارامكو السعودية، وحتى الآن يتم اعتماد اسعار شهر مارس لحين الاعلان عن الاسعار الجديدة، وقد جاءت أسعار البنزين اليوم في السعودية في جميع المدن على النحو التالي.
- 70 ريال سعودي سعر اللتر الواحد من الكيروسين
- 2.33 ريال سعودي سعر اللتر الواحد من بنزين 95
- 0.63 ريال سعودي سعر اللتر الواحد من الديزل
- 0.75 ريال سعودي سعر اللتر الواحد غاز البترول المسال
- 2.18 ريال سعودي سعر اللتر الواحد من بنزين
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