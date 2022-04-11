رابط التقديم علي مساعدة مالية فورية في رمضان 1443 بأمر ملكي

يتسأل مواطنين المملكة العربية السعودية بكثرة عن المساعدات المُقدمة من الديوان الملكي السعودي لشهر رمضان ١٤٤٣هجريا، والذي بدورها توفر لهم دعم مادي لتوفير المتطلبات الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك سعيًا من الدولة ومؤسساتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين بناء على تعليمات أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

نظرة عامة على الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو الجهة التنفيذية الرئيسية لأوامر خادم الحرمين الشريفين، كما يعتبر الحلقة المشتركة التي تصل المؤسسات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وملك السعودية (الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود) مع بعضهم البعض، حيث يقدم الديوان الملكي السعودي المساعدات على مختلف صورها، فقد تكون المساعدة على شكل دعم مادي شهري أو دعم خلال شهر رمضان لشراء السلع والمستلزمات التي يحتاجها المواطنين أو دعم في صورة توفير مسكن أو علاج أو تسديد القروض للمتعثرين أو توفير قطعة أرض لمن لا يمتلك مأوى وكذلك المساعدة في مصاريف الدراسة وذلك حسب احتياجات المواطنين السعوديين المختلفة.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

على من يرغب في الحصول على أي نوع من المساعدات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين من خلال الديوان الملكي السعودي، يشترط اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الديوان الملكي السعودي اضغط هنا.

اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة.

كتابة رقم الهاتف الجوال والتحقق منه عن طريق رمز التحقق المرسل على الهاتف لتفعيل الرسائل النصية.

الضغط على إرسال طلب.

سوف يتم الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والرد عليه من خلال الرسائل النصية.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

أتاح الديوان الملكي السعودي أرقام هاتف وموقع إلكتروني حتى يتثنى للمواطنين التواصل السهل مع الديوان، وفيما يلي نذكر أرقام الهاتف المخصصة للديوان الملكي السعودي: