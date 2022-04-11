نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل الشريحة الالكترونية stc والأجهزة المتوافقة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل الشريحة الالكترونية stc هي واحدة من أهم الخدمات لاتي قدمتها شركة الاتصالات السعودية وذلك من أجل عملاء الباقات المختلفة سواء عملاء باقات مفوتر أو الباقات مسبقة الدفع، وأتاحت الشركة مجموعة من الطرق التي تؤهل العملاء للحصول على الشريحة المدمجة أو كما يُطلق عليها eSIM وقد يرغب العميل في عدم استخدام الشريحة التقليدية، لهذا يزداد البحث عن طريقة تفعيل الشريحة الإلكترونية يدويًا أو الخطوات اللازمة من أجل تحويل الشريحة إلى إلكترونية stc بعد تقديم عروض stc لتقسيط الجوالات.

طريقة تفعيل الشريحة الالكترونية stc

يمكن طلب شريحة stc من التطبيق وهذه هي واحدة من أهم الطرق المتوفرة كأسهل طريقة تفعيل الشريحة الالكترونية stc في المملكة العربية السعودية، وذلك سيكون كما يلي:

احصل أولًا على تطبيق ماي اس تي سي على جوالك الذكي.

النقر على خيار الرقم الجديد واختيار نوع الشريحة.

ثم اختيار نوع الباقة التي تتناسب معك.

اختيار الشريحة المدمجة، ثم النقر على تبويب إدارة.

اختيار الشريحة ثم النقر على خيار استبدال للحصول على الشريحة الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن التطبيق يُتيح لك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعدك في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى اللجوء للفروع ومن بينها التعرف على شروط تقسيط الجوالات stc الذكية.

أماكن شريحة eSIM السعودية

وهناك العديد من الأماكن المتوفر بها الشريحة المدمجة من شركة الاتصالات السعودية، ومن بينها المكاتب المختصة بالمبيعات، ولها أكثر من فرع داخل المملكة، ويمكن اللجوء إليها لاستخراج الشريحة، أو معرفة شروط أخذ جوال تقسيط stc السعودية، بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام التطبيق دون الحاجة إلى توصيل حتى باب المنزل.

أجهزة تدعم الشريحة الإلكترونية stc

وهناك العديد من الأجهزة الذكية التي أعلنت عنها الشركة والتي تدعم الشريحة الإلكترونية، ويمكن تقسيط الجوالات الذكية stc للحصول عليها ومن أهمها الحصول على أحدث جوالات شركة أبل وهي جوال آيفون 13 برو ماكس، بالإضافة إلى آيفون 13 برو وجميع إصدارات هذا الجوال.

كما يمكن لأصحاب جوالات سامسونج تفعيل الشريحة، ومن أبرز الجوالات التي تدعم هذا النظام جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الجيل الخامس أو الحصول على جوال سامسونج جالكسي اس 21 ألترا الجيل الخامس.