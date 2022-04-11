كيف اشتري جوال من موبايلي بالتقسيط في العروض الجديدة

كيف اشتري جوال من موبايلي بالتقسيط بعد أن استطاعت الشركة توفير عدد كبير من الأجهزة الذكية والتي يمكن شرائها في ضوء خطة تقسيط موبايلي للجوالات لباقات المفوتر الجديدة في السعودية، وينبغي معرفة جميع تفاصيل شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 والخطط التي قامت بوضعها من أجل الحصول على أجهزة آيفون الجديدة مثل شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 في السعودية.

كيف اشتري جوال من موبايلي بالتقسيط

إن كنت من مستحقي أجهزة موبايلي بالتقسيط فيمكن الحصول على الجوال بسعر الكاش وبأنظمة تقسيط مختلفة، ودفعات شهرية بسيطة تعتمد على الخطة التي وضعتها الشركة، وفيما يخص سؤال كيف اشتري جوال من موبايلي بالتقسيط الذي طرحه عدد كبير من العملاء فقد أجابت الشركة أن الشراء يعتمد أولًا على معرفة شروط استحقاق أجهزة موبايلي تقسيط وهي:

يتم تقديم خدمة تقسيط الجوالات فقط للعملاء حاملي شريحة موبايلي بعد أن يتم تفعيلها والاشتراك في باقات مفوتر.

سداد المديونية في حال كان هناك فواتير ينبغي سدادها، ولكن قبل أن يتم توقيع غرامات وعقوبات على العميل، حيث أن الغرامات ينتج عنها عدم الحصول على خدمات عديدة من بينها تقسيط الجوالات الذكية من موبايلي السعودية.

ضرورة الإقرار بالالتزام بالباقة الحالية وعدم التحويل لباقة ثانية إلا عقب انتهاء الأقساط، حيث يترتب على التحويل إلغاء العقد.

الاشتراك في باقات مفوتر، كما ينبغي أن تكون قيمة الباقات المدفوعة خلال الفترة الماضية لا تقل قيمتها عن 650 ريال سعودي، وأن يكون السجل الائتماني نظيف في سمة.

عروض أجهزة موبايلي بالتقسيط الجديد

هناك مجموعة من العروض الخاصة بشركة موبايلي السعودية على الجوالات الذكية بالتقسيط ويمكن التعرف عليها من خلال التالي:

الدخول إلى موقع شركة موبايلي.

الانتقال إلى باقات الأجهزة المفوترة.

ستجد قائمة الجوالات المتاحة وخطط التقسيط المتوفرة من خلال الشركة وعليك اختيار المناسب فقط.

تقسيط موبايلي ايفون 13 موبايلي

قامت الشركة بالتنويع في الأجهزة الذكية المتوفرة ومنها تقديم موبايلي ايفون 13 في خطط مفوتر الجديدة ومدة العقد التي قدمتها الشركة هي عامين، وهذه المدة بحد أقصى وفق الخطط المتوفرة حاليًا لباقة مفوتر 300 وكذلك للحاصلين على باقة مفوتر 400.