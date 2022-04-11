التمويل الشخصي الإسلامي الجديد آجل في السعودية 2022

التمويل الشخصي الإسلامي ، حيث يعتبر التمويل الشخصي الإسلامي لشركة Ajel إحدى الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي “سمة”، كما تقدم الشركة منتجات تمويلية غير عقارية. من جانبها تقدم الشركة نماذج إلكترونية للتقدم للحصول على تفاصيل التمويل الإسلامي البسيط والتي سنذكرها في هذا التقرير.

تمويل المرابحة هو أحد منتجات التمويل الشخصي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، ويمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في أن يصبحوا عملاء للشركة الحصول على تمويل على شكل نقدي لتلبية احتياجات رأس مال العامل ، بالإضافة إلى التسهيلات التي تأتي مع هذا المنتج.

لينك التسجيل بتمويل المرابحة من خلال البوابة الرسمية

يمكن القيام بذلك عن طريق التسجيل على موقع شركة آجل التمويلية. من جهتها تقدم الشركة نوعين من التمويل الأول تمويل المرابحة والثاني تمويل حيازة الأصول. بعد ملء أحد استمارات التمويل ، يتم البحث في طلبك من قبل الفريق المختص ، والذي سيتم الاتصال به بعد ذلك عن طريق رقم هاتف للتحدث عن تفاصيل المنتج ، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تقدم التمويل بموجب الشريعة الإسلامية.

كيف يتم التقديم على تمويل آجل

يجب عليك ملء النموذج أدناه وإكمال الخطوات التالية:

املأ نموذج الطلب الأولي ، والذي يتضمن تحديد الأهلية القانونية للشخص المتقدم للحصول على المنتج

شركة تضامنية شركة غير ربحية شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة مدرجة مؤسسة حكومية