نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي الإسلامي الجديد آجل في السعودية 2022 في المقال التالي
التمويل الشخصي الإسلامي ، حيث يعتبر التمويل الشخصي الإسلامي لشركة Ajel إحدى الشركات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي “سمة”، كما تقدم الشركة منتجات تمويلية غير عقارية. من جانبها تقدم الشركة نماذج إلكترونية للتقدم للحصول على تفاصيل التمويل الإسلامي البسيط والتي سنذكرها في هذا التقرير.
التمويل الشخصي الإسلامي من خلال شركة آجل
تمويل المرابحة هو أحد منتجات التمويل الشخصي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، ويمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الراغبين في أن يصبحوا عملاء للشركة الحصول على تمويل على شكل نقدي لتلبية احتياجات رأس مال العامل ، بالإضافة إلى التسهيلات التي تأتي مع هذا المنتج.
لينك التسجيل بتمويل المرابحة من خلال البوابة الرسمية
يمكن القيام بذلك عن طريق التسجيل على موقع شركة آجل التمويلية. من جهتها تقدم الشركة نوعين من التمويل الأول تمويل المرابحة والثاني تمويل حيازة الأصول. بعد ملء أحد استمارات التمويل ، يتم البحث في طلبك من قبل الفريق المختص ، والذي سيتم الاتصال به بعد ذلك عن طريق رقم هاتف للتحدث عن تفاصيل المنتج ، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تقدم التمويل بموجب الشريعة الإسلامية.
كيف يتم التقديم على تمويل آجل
- يجب عليك ملء النموذج أدناه وإكمال الخطوات التالية:
- املأ نموذج الطلب الأولي ، والذي يتضمن تحديد الأهلية القانونية للشخص المتقدم للحصول على المنتج
- شركة تضامنية
- شركة غير ربحية
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة مقفلة
- شركة مساهمة مدرجة
- مؤسسة حكومية
- ثم اذكر الرقم القياسي في الحقل المطلوب
- في المربع التالي ، املأ رقم تسجيل عملك
- الآن حدد تاريخ التأسيس ثم حدد تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل التجاري
- ثم اذكر طبيعة النشاط
- ثم اكتب العنوان الوطني
- اكتب الآن مدينتك مع الرمز البريدي وأشخاص الموقع
- أدخل رقم هاتفك الشخصي
- أدخل رقم هاتف المكتب
- حدد الآن المبيعات السنوية في الخيارات المخصصة
- اذكر البريد الإلكتروني
- اكتب الغرض من التمويل الخاص بك
- اذكر مندوب الشركة المعتمد
- بعد إكمال كل هذه التفاصيل ، انقر فوق إرسال
- ملاحظة: يجب ملء النموذج بدون أي فراغات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل الشخصي الإسلامي الجديد آجل في السعودية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.