تحديثات ارامكو Aramco السعودية اسعار البنزين الجديدة في المملكة لشهر أبريل 2022

أسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعودية لشهر أبريل 2022، هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين بشكل ملحوظ من داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة أرامكو هي الشركة المسؤولة عن التحديث الشهري لأسعار البنزين ومشتقاته، ولذلك تصدر نتائج البحث عن أسعار البنزين الجديدة نظرا للحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة ومشتقاته في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم العمل بالأسعار الجديدة في اليوم التالي وهو الحادي عشر من نفس الشهر، تابع معنا قراءة سطورنا التالية لمعرفة تحديثات البنزين عبر موقعنا المميز ثقفني.

أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل

قد ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين الإعلان عن أسعار البنزين في قلق بسبب الأزمة السياسية القائمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسببت في ارتفاع ملحوظ للكثير من المنتجات والنفط في السوق العالمية، وقد يتم الإعلان هذه الأسعار بعد ساعات قليلة مقبلة؛ حيث يتم الإعلان عنها يوم الاثنين الموافق العاشرة مساء، وذلك على أن يتم العمل بها في صباح اليوم التالي من صدور القرار وذلك خلال شهر كامل، وشركة أرامكو تعتمد على تحديث أسعارها على سعر برميل النفط في السوق العالمي وعوامل أخرى أيضا.

أسعار البنزين الجديدة بالمملكة لشهر أبريل تحديث شركة ارامكو

قامت شركة أرامكو في الفترة الأخيرة بالإعلان عن الأسعار الجديدة التي يتم اعتمادها والعمل بها خلال شهر أبريل الحالي في المملكة العربية السعودية وذلك على جميع أنواع البنزين، حيث جاءت الأسعار التي أعلنت عنها الشركة رسميا على النحو التالي:

غاز البترول المسال: سعر اللتر 0.75 ريال سعودي.

بنزين 91: سعر اللتر 2.18 ريال سعودي.

بنزين 95: سعر اللتر 2.33 ريال سعودي.

الديزل: سعر اللتر 0.63 ريال سعودي.

الكيروسين: سعر اللتر 0.70 ريال سعودي.

قامت منذ القليل من الوقت شركة أرامكو السعودية بتحديث اسعار البنزين ومشتقاته بالعمل بالأسعار الجديدة الخاصة بشهر أبريل لعام 2022، وذلك اليوم الإثنين الموافق الحادي عشر من إبريل يتم العمل بها في انحاء المملكة، وذلك على أن يتم العمل به في صباح اليوم التالي لليوم العاشر من شهر ابريل 2022.