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عمر شويل - جدة عروض سيارات هيونداي أكسنت 2022، تقدم معارض سيارات عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عروض كبيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443 على سيارات هيونداي أكسنت موديل 2022 التي تعد أكثر السيارات مبيعاً في السعودية ولها الكثير من العشاق الذين يفضلون شرائها وقيادتها حيث تتوفر العروض المقدمة مع الكثير من المميزات منها عدم دفع رسوم إدارية وعدم تقديم دفعة أولي وغيرها من المميزات الأخري، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على بعض العروض المقدمة على سيارات هيونداي 2022 في السعودية.

عروض سيارات هيونداي أكسنت 2022 من عبد اللطيف جميل بدون دفعة أولي لشهر رمضان

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن تقديم عروض قوية بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443 على عدد من سيارات هيونداي موديل 2022 وتستمر تلك العروض المقدمة من تاريخ السابع من أبريل 2022 وحتي الخامس من مايو القادم لعام 2022 حيث يتم التقديم على العروض المقدمة من خلال تعبئة نموذج طلب وتقديمه إلي خدمة التمويل التي تقدمها الشركة في السطور القادمة سنطلعكم على أهم العروض المتوفرة.

سيارة هيونداي أكسنت سمارت وسمارت بلس موديل 2022

تبلغ قيمة القسط الشهري المستحق ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي.

من أهم المميزات يتم الحصول على المركبة بدون تقديم دفعة أولي.

فترة السداد ممتدة حتي خمس سنوات.

ويعتبر من أبرز مميزات السيارة هيونداي أكسنت بأنها تأتي بمساحات شاسعة مما توفر الراحة الأمثل للركاب، فضلاً عن قدرتها الهائلة في التوفير في أستهلاك البنزين، كما بها وسائل رفاهية أعلى وتأتي بشاشة تعمل باللمس.

هيونداي إلنترا فليت وإلنترا سمارت موديل 2022

الأقساط الشهرية المستحقة شهرياً لهيونداي إلنترا فليت تبلغ قيمتها 1424 ريال سعودي أما قيمة أقساط إلنترا سمارت تبلغ 1444 ريال سعودي. فترة سداد الأقساط الشهرية ممتدة حتي خمس سنوات. الحصول على المركبة بدون دفعة أولي.

ويعد من أبرز مميزات السيارة هيونداي إلنترا بأنها تأتي بمحرك هجين مما يؤدي إلى ترشيد اقتصادي في أستهلاك الوقود.

عروض سيارات هيونداي سوناتا 2022 جي ال 2.5

أحصل عليها الآن بدون تقديم دفعة أولي وبفترة سداد 5 سنوات بقسط شهري 1835 ريال سعودي.

هيونداي سوناتا سمارت 2022

فترة سداد الأقساط ممتدة حتي خمسون شهر وبدون دفعة أولي ويتم دفع أقساط شهرية تصل قيمة القسط الشهري 1928 ريال سعودي.

وتعتبر من أهم مميزات السيارة السوناتا أنها تأتي بمقصورة راقية وأنيقه مع كابينة هادئة مع السرعات العالية.

خطوات تقديم طلب الحصول على أحد العروض

يتم تقديم طلب الحصول على العروض من خلال الدخول إلى عبد اللطيف جميل للتمويل وتعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها ثم في النهاية يتم الضغط على زر إرسال.