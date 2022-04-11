قبول كلية الملك فهد الأمنية kfsc.edu.sa والتي يتطلع إليها الباب الخريجين من التعليم الثانوي للحصول على العمل المناسب والمرموق لهم، حيث يعتبر الحصول على شهادة تلك الكلية من المؤهلات للعمل في العديد من المؤسسات لما تقوم به المؤسسة الأمنية من تأهيل الطالب بالعلوم العسكرية والتعرف على القوانين والتدريب المناسب لهم.

قبول كلية الملك فهد الأمنية kfsc.edu.sa شروط وخطوات التسجيل للالتحاق بقوى الأمن الوطني

يبحث خريجي المدارس الثانوية من الشباب من الجنسين للوظائف التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل بشكل اسرع وافضل، وتعتبر كلية الملك فهد للعلوم العسكرية هي أمل كل طالب لما فيها من اهتمام كبير بالطالب فيها كما تؤهل الطالب بجميع العلوم والمؤهلات الجسدية والعلمية والأخلاقية، كما يقوم المتأهلين منها على رواتب متميزة تؤهله للعيش بمستوى مالي ومهني متميز.

كلية الملك فهد الأمنية للعلوم العسكرية

من اقدم وأعرق الكليات لتعليم العلوم الأمنية والعسكرين وتدريب الطلاب بشكل جيد على الفنون القتالية التي تؤهلهم لتأمين المنشآت والأفراد بالشكل الأفضل، وتوجد الكلية في منطقة الرياض وتستقبل سنويا مئات الآلاف من الطلاب وتقبل منهم الأفضل حسب الشروط والمعايير الخاصة بها ويعمل الخريجين في كبرى مؤسسات المملكة.

شروط قبول الكلية الأمنية

تكون شروط القبول فيها ضمن الشروط العامة لقبول العمل العسكري في المملكة والتي يكون منها:

أن يكون من الجنسية السعودية من ابوين سعوديين.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 27 عام.

يجب اجتياز الاختبار الطبي والحصول على شهادة طبية شاملة.

يكون حاصل على شهادة من وزارة الداخلية بخلو السجل الجنائي له وعدم توقيفه لقضايا أمنية أو أخلاقية أو مالية.

يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو يزيد.

طريقة تقديم كلية الملك فهد 1443